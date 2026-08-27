Държавата сключва приятелско споразумение с ЛиЛана по дело в Страсбург

Правителството реши да сключи приятелско споразумение по дело, заведено от певицата ЛиЛана - Лиляна Деянова и съдружника ѝ Мартин Димитров пред Европейския съд по правата на човека. Това се вижда от решенията на Министерски съвет от заседанието му в четвъртък.

Правителството обяви, че одобрява изплащането на обезщетение в размер общо на 13 500 евро след споразумение по жалба пред ЕСПЧ. Със сключване на споразумението се избягва установяване на нарушение на Конвенцията и осъдително решение по делото и жалбата се заличава, без да се изпраща в Комитета на министрите за наблюдение на изпълнението, посочват от Министерски съвет.

ЛиЛана бе арестувана шумно в края на април 2020 г., когато главен прокурор беше Иван Гешев. Прокуратурата я обвини за участие в организирана престъпна група с цел злоупотреби с евросредства. Към наказателна отговорност заедно с нея бяха привлечени и нейният брат - известният бийтбоксър Скилър, както и съдружникът ѝ Мартин Димитров.

След като престоя повече от месец в ареста, Деянова бе пусната срещу 40 000 лв. гаранция. Още при арестуването ѝ се появи хипотезата, че това е свързано с преследването на Васил Божков от прокуратурата. В един момент и самата тя го обвърза. "На третото изречение от всичките свидетели и служители на нашата фирма говорят за Васил Божков. Предвид, че ни обвиняват за евроизмами и заплахи, да се говори за Васил Божков и да се разпитват свидетели за него. За мен това оставя усещане, че аз не съм тук, никой от нас не е тук, заради тези проекти, предвид че те преди три, четири години вече са изпълнени. А сме тук защото познаваме един човек, който е невинен все още", заяви в едно от съдебните заседания по мярката си за неотклонение ЛиЛана.

Брат ѝ не беше арестуван, прокуратурата му определи гаранция от 50 000 лв. Той отказа да я внесе, но въпреки това държавното обвинение не посмя да го задържи, както иначе разпорежда НПК.

През 2022 г. Деянова и Димитров са завели дело пред Европейския съд по правата на човека, вижда се от базата данни на съда. Те твърдят, че е нарушена презумпцията за невиновност, както и че няма ефективни вътрешноправни средства за защита в това отношение.

Двамата са привлечени като обвиняеми на 26 април 2020 г. На 10 юни 2021 г. прокуратурата внася обвинителен акт срещу тях. Първото заседание на съда е на 2 юли 2021 г.

На същия ден прокуратурата публикува на интернет страницата си и в YouTube видеоклип, посветен на делото (Той още е наличен в канала на прокуратурата). В него те са посочени съответно като "водещ участник № 1 – собственик на дружеството Нованор ООД" и "водещ участник № 2 – управител на дружеството Нованор ООД". Глас зад кадър обяснява дейността на престъпната група с помощта на различни схеми, илюстриращи връзките между участниците, сключените договори и измамните схеми, създадени с цел получаване на плащания от европейски фондове. Впоследствие този видеоклип е използван от редица информационни сайтове, които публикуват статии, посветени на наказателното дело, в които жалбоподателите са споменати с техните имена.

По-късно делото е върнато от първоинстанционния съд на прокуратурата за допълнително разследване. Към 26 февруари 2026 г. наказателното производство все още е висящо във фазата на разследването, става ясно данните на съда в Страсбург. Междувременно делото пак е внесено и отново е върнато на прокуратурата и до момента е в нея..