Турски гражданин осъди България за неразследвано полицейско насилие

Турски гражданин осъди България в Страсбург заради неефективно разследване на твърденията му, че е станал жертва на полицейско насилие в Хасково. Европейският съд по правата на човека приема, че справедливото обезщетение за неимуществените му вреди е 7500 евро. (Цялото решение на френски език може да бъде намерено тук.)

Ремзи Гюнана е роден през 1977 г. и живеещ в Турция. Пред ЕСПЧ той твърди, че е бил малтретиран по време на задържането си в полицейското управление в Хасково че случаят не е разследван ефективно. Гюнана е задържан на 24 август 2019 г. Няколко дни преди това по време на гранична проверка на турско-българската граница, български митничари откриват 38 пакета хероин, скрити в колата на германския гражданин В.Р. Срещу В.Р. е образувано наказателно производство за трафик на наркотици, той е арестуван и отведен в Хасково. По време на разпита си В.Р. казва, че Гюнана е негов съучастник. След това разследващите карат В.Р. да се обади на Гюнана, да се престори, че има здравословен проблем и да го помоли да го вземе от Хасково. По това време Гюнана е в Германия, но взема самолет до Букурещ, откъдето наема такси до Хасково.

На 24 август таксито с Гюнана е спряно на входа на Хасково от полицейски патрул. Мъжът е арестуван и отведен в полицейското управление в Хасково, където бил задържан от полицията за 24 часа. Гюнана твърди, че в полицейското управление в Хасково е бил бит в продължение на около 50 минути от петима цивилни полицаи с юмруци, шутове и електрошокова палка. На следващия ден при прехвърлянето му в следствения арест, служителите забелязват множество следи от насилие. Те попълват официален формуляр, в който отбелязват девет отока по главата, черепа, врата, ребрата, таза и ръцете му. Информацията е подадена към прокуратурата в Хасково, но тя не предприема нищо в продължение на година и половина. Едва през пролетта на 2021 г., след като адвокатът на Гюнана подава официална жалба, започва проверка. Тя първоначално е поверена на инспектор от същото полицейско управление. Прокурорите неколкократно отказват да образуват наказателно производство срещу полицаите с мотив, че няма категорични доказателства, а съдебно-медицинската експертиза по документи (години по-късно) не може да установи точния произход и време на синините.

ЕСПЧ критикува остро пасивността на българската прокуратура, която е изчакала почти 20 месеца преди да започне проверка, въпреки че е имала писмен сигнал за синините още през 2019 г. Това забавяне е компрометирало цялото разследване. Критикува се и това, че първоначално разследването е поверено на колеги на заподозрените полицаи. Съдът напомня, че когато едно лице е задържано в добро здраве и впоследствие по тялото му се открият травми, държавата е длъжна да даде убедително обяснение как са получени те. Тъй като българските власти не са предоставили такова обяснение, ЕСПЧ приема за доказано, че Гюнана е бил подложен на нечовешко отношение в полицията.

Колкото до наказателното дело, първоначално през септември 2021 г. Хасковският окръжен съд признава Гюнана за виновен в съучастие в трафик на наркотици и го осъжда на 13 години затвор. След година Апелативният съд в Пловдив отменя решението на долната инстанция. На 2 март 2023 г. Върховният касационен съд потвърждава оправдателната присъда. След това Гюнана завежда дело срещу прокуратурата по Закона за отговорността на държавата. Софийският градски съд му присъжда 150 000 лева обезщетение. Апелативният съд го намалява на 90 000 лв. Гюнана обжалва пред върховния съд, като ЕСПЧ няма данни дали делото там е приключило.