Съдът увеличи обезщетението за незаконен арест по случая с пребития МВР шеф

Окръжният съд в Русе е завишил обезщетението по делото, заведено от 15-годишния Станислав А., обвинен по случая с пребития директор на ОДМВР - Русе Николай Кожухаров, за незаконен арест в периода 5 - 13 септември. Районният съд в Русе оцени болките и страданията на младежа на 1000 лв. Окръжните магистрати ги изчисляват на 3800 лв. Искът по Закона за отговорността на държавата беше за 5385 лв.

За решението втората инстанция съобщи адвокатът на Станислав Методи Лалов във Фейсбук. "Сега" се запозна с акта на съдиите Аглика Гавраилова, Татяна Черкезова и Катина Кавърова (докладчик).

В решението си съдиите припомнят, че при незаконно задържане под стража прокуратурата дължи обезщетение, за да не се превръща мярката за неотклонение в средство за фактическо предварително изпълнение на наказание, при положение, че тя може да се налага само за да предотврати укриване на обвиняемия, извършване на престъпление или осуетяване на изпълнението на влязла в сила присъда.

Според окръжните магистрати районният съдия Татяна Илиева е подценила значението на възрастта на момчето.

Към момента на налагане на мярката за неотклонение Станислав е на 15 години - възраст, която е в рамките на непълнолетието, но близо до малолетието. "Характерни за тази възраст остават повишената емоционална чувствителност и зависимостта от подкрепяща среда", припомня съдът. "В контекста на липса на предходен опит от такова естество, рязката промяна в ежедневието му (на момчето) е имала съществено отражение върху психическото му състояние. В рамките на задържането той за първи път в живота си е бил принудително лишен от възможността самостоятелно да организира ежедневието си, включително да удовлетворява базисни лични битово-хигиенни потребности при обичайните за него условия - наложило му се е да ползва тоалетна, намираща се в килията му; да се къпе веднъж на два дни. Наред с това, ограниченият контакт на детето с близките му е засилил чувството за несигурност", се казва в решението. Според съда всичко това означава, че Станислав е преживял психическо напрежение и страх с по-висок интензитет от типичния за пълнолетни граждани и дори по-възрастни непълнолетни.

Отбелязва се и че случаят е предизвикал широко обществено внимание, а така също и че момчето е било в ареста точно преди началото на учебната година, което е предизвикало допълнителна тревожност. Така съдът стига до извода, че обезщетението му трябва да бъде завишено от 1000 лв. на 3800 лв. "Тази сума в контекста на конкретните обществено-икономически условия е годна да осигури реална, а не формална компенсация на претърпените неблагоприятни преживявания", пишат съдиите. Актът им не е окончателен и може да се атакува пред Върховния касационен съд.

Междувременно по обвинителния акт за случая с Кожухаров вече е насрочено и разпоредително заседание в Окръжния съд във Велико Търново за началото на юни.

Делото по случая с полицейския шеф, по което подсъдими са четирима младежи, беше внесено в съда в началото на годината.

Обвиненията са за причиняване по хулигански подбуди на тежка телесна повреда на Кожухаров, както и лека телесна повреда на неговия съсед. В съобщението си за внесения обвинителен акт от прокуратурата твърди, че след полунощ на 4 септември 2025 г. в Русе, пред дома на пострадалите възникнал инцидент между тях и пътуващите в лек автомобил младежи. Кирил Гочев, Жулиен Кязъмов и Виктор Иванов са предадени на съд по обвинение за причиняване на лека телесна повреда по хулигански подбуди, а непълнолетният Станислав - за причиняване на тежка телесна повреда по хулигански подбуди на полицейски орган при изпълнение на службата му като директор на Областна дирекция на МВР в Русе.

Колкото до самия Кожухаров, той вече не е директор на областната дирекция на МВР, а само зам.-директор.