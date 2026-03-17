Прокуратурата плаща милиони лихви за незаконни обвинения

Лихвите и разноските, които прокуратурата плаща заедно с обезщетенията по делата по Закона за отговорността на държавата (ЗОДОВ) на практика удвояват сумите, които дължи за действията си, обявени от съда за незаконни.

Това показват данните за последните 5 години, предоставени на "Сега" от държавното обвинение по Закона за достъп до обществена информация.

Обичайно в годишните доклади за дейността на прокуратурата има информация само за влезлите в сила осъдителни решения по ЗОДОВ, какви обезщетения и на колко души са присъдени. Няма обаче данни за лихвите и адвокатските разноски, които прокуратурата също покрива, когато бива осъдена. А тъй като обичайно прокуратурата обжалва докрай, когато губи делата, макар и да е пределно ясно, че ще загуби, увеличаването на продължителността на делата, увеличава и лихвите и разноските, които накрая трябва да плати. Тези пари идват от бюджета на държавното обвинение, магистратите не носят лична отговорност.

Всеки, който е бил обвинен, а после не е бил осъден, може да заведе дело срещу прокуратурата за незаконно обвинение. "Клиентите" на прокуратурата могат да търсят обезщетение и за вреди от нарушено право на разглеждане и решаване на делото в разумен срок, както и от незаконно използване на специални разузнавателни средства.

Ето какво показват данните. За 2021 г. прокуратурата е осъдена по ЗОДОВ от 231 души за общо 2 004 234 лв. По тези дела тя е платила 348 598 лева разноски и още 1 540 535 лв. лихви. В отговорите се прави уточнението, че данните в справката не са за годината, в която са влезли в сила осъдителните решения срещу прокуратурата, а годината, в която сумата е изплатена.

През 2022 г. прокуратурата е платила 1 122 318 лв. за разноски, 2 817 028 лв. лихви. За същия период е осъдена окончателно от 255 души за общо 2 564 814 лв. През следващата година данъкоплатците са покрили 489 532 лв. разноски по ЗОДОВ, 2 052 679 лв. лихви, като прокуратурата е била осъдена за 2 824 095 лв. от 292 лица. През 2024-а разноските са 506 996 лв., лихвите - 2 237 716 лв., при присъдено обезщетение от 3 430 412 лв. на 291 лица.

За миналата година все още няма обобщени данни за броя на хората, които окончателно са осъдили прокуратурата по ЗОДОВ, нито за общата сума, която им е била присъдена. Ясно е обаче колко разноски и лихви са платени - съответно 740 439 лв. и 2 974 270 лв.

В доклада си прокуратурата обичайно настоява за законодателни промени, които да направят така, че да бъде осъждана само когато има доказани груби нарушения на закона. "При действащото законодателно решение в множество случаи прокуратурата бива осъждана по ЗОДОВ въпреки, че органите ѝ са действали изключително в изпълнение на своите законови правомощия и в съответствие с разпоредбите на процесуалния закон", се казваше в доклада за 2024 г. и се обещава анализ на съдебната практика по ЗОДОВ за последните 5 години. Не е ясно дали такъв е направен, във всеки случай не е публично огласен.