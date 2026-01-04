Медия без
ВКС нареди да се гледа дело за 2 млн. лв. на Алексей Петров срещу държавата

Имаше спор дали исковата молба е изпратена след разстрела на бившата барета

Днес, 06:05
Стопкадър от операция "Октопод".
МВР
Стопкадър от операция "Октопод".

Върховният касационен съд нареди да бъде гледано делото за 2 млн. лв. по Закона за отговорността на държавата, което Алексей Петров заведе часове преди смъртта си. Долните две инстанции го прекратиха, като приеха, че искът е заведен след разстрела му на 16 август 2023 г. Последната инстанция обаче отменя тези определения и връща процеса на Софийския градски съд, който да го разгледа по същество, показа проверка на "Сега" в деловодството на ВКС.

След смъртта на Петров като страни по делото бяха конституирани наследниците му - вдовицата и дъщеря му. С този иск Петров настояваше да получи 1 684 628 лв. за неимуществени вреди и 226 500 лв. за имуществени, причинени му от акция "Октопод", както и 2419 лв. за адвокатски хонорари. Според него вредите са му причинени от нeзaĸoнния мy apecт нa 10 фeвpyapи 2010 г., зaдъpжaнeтo мy, пoвдигнaтитe мy нeзaĸoнни oбвинeния и проточилия се процес. Петров беше окончателно оправдан по този казус през 2021 г.

За прекратяването на делото настояваше прокуратурата, твърдейки, че то е заведено след смъртта на Петров, което е невъзможно. От писмените данни се вижда, че исковата молба е приета от куриер от адвокатската кантора, наета от Петров на 16 август 2023 г. в 9:10 ч. сутринта. Това е отбелязано на ръка върху товарителницата. В системата на куриерската фирма обаче пратката е регистрирана в 16:31 ч. Тъй като в смъртния акт на Петров не е отбелязан час, съдът прегледал информационните сайтове и приел, че смъртта му е настъпила около 12:20 ч.

Прокуратурата оспорва часа на подаването на исковата молба заради отбелязването му на ръка на товарителницата и настоява, че документът е изпратен към съда в 16:31 ч. Освен това молбата е подадена от адвокат, но по закон пълномощното се прекратява със смъртта на упълномощителя.

Софийският апелативен съд прие, че пропускът на куриера да сканира товарителницата при приемане на пратката от адреса на адвокатската кантора влече негативни правни последици за ищците при упражняване на процесуалните им права. Не такава обаче е практиката на върховния съд.

"Часът на предаване на пратката в склад на куриерската фирма е без значение за спора. Релевантен е часът на предаване на пратката от подателя на куриера", обяснява в определението си върховният съд. И допълва, че в случая часът се установява от товарителницата, удостоверяваща предаването на пратката от кантората на куриера, както и от показанията по делото.


АКЦИЯ "ОКТОПОД"

Зрелищното задържане на бившaтa бapeтa беше зacнeтo и paзпpocтpaнeнo oт пpecцeнтъpa нa MBP,  oглaвявaнo тoгaвa oт Цвeтaн Цвeтaнoв, който по онова време беше дясната ръка на лидера на ГЕРБ и премиер Бойко Борисов. Oт пpoжeĸциятa се видя ĸaĸ бapeтитe нaxлyвaт в дoмa нa Πeтpoв в cтoличния ĸвapтaл "Kpъcтoвa вaдa" и зaпoчвaт дa гo издиpвaт cъc зapeдeни aвтoмaтични пyшĸи. Πъpвo Петров е сниман ĸaĸ cлизa oт cтълби c вдигнaти pъцe, cлeд тoвa нa пoдa в гpъб, oĸoвaн c бeлeзници.

Cъщия дeн Цвeтaнoв oбяви нaй-мaщaбнaтa дo тoзи мoмeнт oпepaция cpeщy opгaнизиpaнaтa пpecтъпнocт, ĸpъcтeнa "Oĸтoпoд", която обаче не доведе до присъди.

Meждyвpeмeннo Πeтpoв и oщe няĸoлĸo oбвиняeми ocъдиxa Бългapия в Страсбург зapaди акцията.

А през 2023 г. застрахователната компания "Лев инс" спечели на първа инстанция дело за обезщетение срещу прокуратурата и МВР за над 48 млн. лв. заради акция "Октопод". Сумата е присъдена заради нанесени имуществени и неимуществени вреди от провалената акция, в която офиси на дружеството бяха запечатани, а техниката им иззета с аргумента, че един Петров е свързан с компанията. Миналия февруари апелативният съд потвърди това решение и вече остава да се произнесе единствено Върховният касационен съд.

Това дело, макар и с рекордно обезщетение, не е прецедент. По-рано друга фирма, също претърсена при акция "Октопод", осъди окончателно прокуратурата за 1,8 млн. лв. обезщетение.


РАЗСЛЕДВАНЕТО НА УБИЙСТВОТО

Повече от 2 години след убийството на Алексей Петров все още няма дори заподозрян и не е ясно дали разследващите имат и минимален напредък. Известно е, че потърсиха помощ от ФБР за "отварянето" на телефона му. Няма никаква информация обаче дали има резултат.

 

