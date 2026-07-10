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България плаща €23 000 обезщетение на пребит пред МВР британец

ЕСПЧ осъди държавата заради калпаво разследване на инцидента от 2018 г.

Днес, 09:42
Леон Кофи след побоя от агитката на "Левски" през септември 2018 г.
БХК
Леон Кофи след побоя от агитката на "Левски" през септември 2018 г.

Министерският съвет прие решение за изплащане на общо 23 000 евро, представляващи обезщетение в изпълнение на решение на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) срещу България, постановено на 17 февруари 2026 г. Казусът е на Леон Франсоа д`Асисиз Кофи, чернокож британски гражданин.

На 29 септември 2018 г. в София той става жертва на побой, нанесен му от група футболни фенове на "Левски" след мач срещу "ЦСКА-София". Вследствие на боя Кофи е със сериозни наранявания - счупена челюст, избити зъби и други травми по главата. Нападението срещу него е извършено буквално пред централния вход на МВР - на ъгъла на столичните улици "6-и септември" и "Ген. Паренсов".

Пред ЕСПЧ живеещият и работещ в София британец повдига две оплаквания по чл. 3 от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи (забрана за нечовешко отношение). Първото оплакване е, че властите не са създали адекватна нормативна рамка за предотвратяване на нападението и не са я приложили ефективно на практика (в нарушение на материалния аспект на чл. 3 от Конвенцията). Второто е, че властите не са разследвали ефективно побоя, който е причинил сериозни страдания на жертвата и е бил мотивиран от расистки подбуди (нарушение на процедурния аспект на чл. 3 от Конвенцията).

Леон Кофи твърди и нарушение по чл. 14 във връзка с чл. 3 от Конвенцията за дискриминационно третиране при разследване на инцидента. ЕСПЧ установява, че българската правна уредба достатъчно добре регулира деянията, от които е пострадал Леон Кофи и няма нарушение на чл. 3 от Конвенцията в неговия материален аспект.

Съдът обаче заключава, че разследването на инцидента не е било ефективно и способно да доведе до установяване на фактите и разкриване на извършителите и намира нарушение на чл. 3 от Конвенцията в неговия процедурен аспект. ЕСПЧ намира също, че властите изобщо не са разследвали възможните расистки подбуди. Въз основа на заключенията си по чл. 3 от Конвенцията, ЕСПЧ заключава, че държавата е нарушила и чл. 14 във връзка с чл. 3.

Присъденото обезщетение е 18 500 евро за неимуществени вреди и 4500 евро за разходи и разноски.

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Ключови думи:

ЕСПЧ, Леон Кофи

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