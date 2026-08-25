Първите влакове "Алстом" тръгват другия месец (галерия)

Булфото И Алстомите засега няма да пътуват по основните дестинации от София към Варна и Бургас.

Първият от новите френски влакове "Алстом" беше официално представен на Централна гара. Електрическите мотриси ще се ползват на средни и дълги разстояния. И те, като новите "Шкоди", могат да развиват до 160 км/ч.

Първите два влака ще бъдат пуснати в движение в началото на септември, обяви министърът на транспорта Георги Пеев, цитиран от БТА. Те ще пътуват по направлението Перник – София – Пловдив – Свиленград. Причината е, че по това направление има повече участъци, позволяващи движение със скорост до 160 км/ч. Министърът заяви, че настоява новите влакове да бъдат използвани и за по-дълги разстояния. Засега обаче основните направления София – Бургас и София – Варна остават встрани от вълнението около доставките на "Шкода" и "Алстом".

Влакът е с шест вагона, с капацитет 325 пътници, напълно климатизиран и пригоден да работи при температури до 35-40 градуса. Всеки пътник разполага с възможност за зареждане на мобилно устройство, има четири тоалетни и място за велосипеди, каза президентът на "Алстом" за Европа Андрю ДеЛеоне.

У нас вече са доставени 12 влака "Алстом", финансирани със средства по Плана за възстановяване и устойчивост. Другите десет все още преминават сертификационни процедури. Общата стойност на 12-те мотриси е близо 155 млн. евро. Договорът предвижда доставката на още 23 влака, които ще пристигат поетапно у нас. Представител на фирмата заяви днес, че „Алстом“ планира да завърши доставката на всичките 35 влака по първоначалния договор до средата на 2027 г.

Около 40 машинисти вече са обучени за работа с новите влакове, включително петима инструктори. Влаковете ще бъдат поддържани в България. Компанията е изградила ново депо край София, където ще бъде основната база за поддръжката им, а около 50 български инженери и техници ще бъдат обучени и ще придобият опит в тази дейност.

Министерството на транспорта работи с Министерството на вътрешните работи за по-добра защита на новите влакове от вандалски прояви. Създадена е работна група, която трябва да разработи координационни процедури и да определи критичните участъци въз основа на анализ на досегашните инциденти, съобщи транспортният министър.