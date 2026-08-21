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Над 10 000 евро ще е бонусът за преместване на село

Програмата за вътрешна миграция към малките населени места ще отвори за кандидати от есента

Днес, 12:34
Pixabay

Над 10 000 евро може да достигнат плащанията по новата програма за преместване в по-малко населено място, стана ясно днес от съобщение на социалното министерство. Както "Сега" писа, става дума за втория компонент на мярката "Избирам България". По нея държавата плащаше на българи от чужбина да се завърнат в родината. Сега от есента ще плаща на хора, живеещи тук, да сменят големия град (над 50 000 души) с малък (под 50 000 души) и да започнат нова работа оттам.

Финансирането е 15 млн. евро от Оперативната програма "Развитие на човешките ресурси", а стимули ще има за най-малко 1050 участници и техните семейства. Единственото изискване към кандидатите е да са в трудоспособна възраст и в момента да живеят в големите градове в страната с над 50 000 жители. 

Одобрените участници ще могат да разчитат на еднократни финансови стимули за запазване на новата си заетост, на помощ за пренасяне на покъщнина, на месечни добавки за транспорт и настаняване. Всеки стимул е обвързан със започване на работа в по-малкото населено място.

Помощта за пренасяне на покъщнина е в размер до 480 евро. Одобрените кандидати ще получат средства за възстановяване на разходите си след представяне на разходооправдателен документ. Разходът ще се възстановява на един член от семейството след запазване на заетостта за общо 8 месеца в рамките на една година.

Участниците, избрали населено място, в което не притежават собствено жилище, ще получат надбавка за настаняване в размер на 207,58 евро на месец за период до една година. Средствата могат да бъдат използвани за наем, режийни разходи и интернет. Предвидени са стимули за транспорт от и до работа в размер на 4,09 евро за всеки отработен ден, ако работното място се намира в друго селище. Те ще бъдат изплащани за период до една година. 

По Компонент 2 на „Избирам България“ са предвидени еднократни финансови стимули за запазена заетост, докато за връщащите се от чужбина бяха два – след шестия месец и след първата година. Стимулът е в размер на 6 средни работни заплати за страната за съответната година и ще бъде изплащан след доказване на 8-месечна сумарна заетост за период от една година. Ангажимент на кандидатите е сами да намерят подходящо работно място, но могат да ползват и услугите на Агенцията по заетостта. Финансови стимули за хора, които са започнали работа по други програми, няма да бъдат изплащани. Работата трябва да е започната след подаването на заявлението. За семействата с деца под 18 години е предвидено стимулът да бъде увеличен с определен коефициент в зависимост от броя на децата. За едно дете коефициентът е 1.1 към средната работна заплата за страната, за две деца – 1.2, а за три и повече деца – 1.3.

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Избирам България

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