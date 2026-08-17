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Наесен тръгват помощи и бонуси за преместване в малък град

Програмата ще е за хора от всякакви възрасти

Днес, 06:00
Pixabay

От есента ще има финансови стимули за преместване от големите градове към по-малки населени места. Това е отдавна чаканият втори модул на програмата "Избирам България", по която се плащат бонуси и финансова подкрепа за връщане от чужбина.

Проектът е осигурен с европейско финансиране и трябва да започне през есента, съобщи вчера пред БГНЕС социалният министър Наталия Ефремова. Мярката няма да бъде насочена само към младите хора. Целта е да се насърчи вътрешната миграция от големите градове към по-малки населени места чрез конкретни финансови стимули за желаещите да се преместят, обясни тя.

Според социалния министър идеята не е единствено да се решават проблемите с недостига на работна сила. По-малките населени места могат да предложат по-чист въздух, по-добри условия за отглеждане на деца, по-спокоен начин на живот и по-голяма близост до природата, посочи тя.

Проверка на "Сега" в системата ИСУН показа, че видовете стимули ще са много сходни на тези за връщащите се от чужбина. Очаква се вторият компонент от "Избирам България" да обхване около 1200 души. Той ще е насочен към предоставяне на услуги за достъп до пазара на труда на лица, които пребивават в България и желаят да се преместят и да започнат работа в населени места с население под 50 000 души.

Агенцията по заетостта ще помага с профилиране и търсене на работа на кандидатите. Ще се отпуска помощ за пренасяне на покъщнина до новото населено място. Ако кандидатът не притежава собствено жилище, ще има право на добавка за настаняване за период от 12 месеца. Ще се осигуряват и пари за транспорт от и до работното място, ако то е извън мястото на пребиваване. Най-любопитната част е, че отново ще има еднократни стимули след 6-месечна заетост и след 12-месечна заетост в България на лицата от целевата група в случаите, когато лицето започне работа, вкл. като самостоятелно заето лице. Ще се осигури и субсидирана заетост за 12 месеца.

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