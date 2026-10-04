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Минималната работна заплата ще бъде в максимален размер - 672.80 евро

Механизмът за лична помощ ще бъде преработен заради огромния ръст на асистенти

Днес, 12:13
Наталия Ефремова
БГНЕС
Наталия Ефремова

Социалният министър Наталия Ефремова ще предложи на финансовото министерство минималната работна заплата (МРЗ) да бъде с максималния размер - 672.80 евро. Това обяви самата Ефремова пред БНР.

"Това е част от големия бюджет, тъй като минималната работна заплата се отразява както на приходната, така и на разходната част на държавния бюджет и ще се вземат под внимание всички параметри на цялостния бюджет, а не само на този, който е част за Министерството на труда и социалната политика, за да се вземе окончателното решение. Но при всички случаи нашата цел ще е да се доближим максимално до високия праг на формулата, която току-що беше определена с изменението в Кодекса на труда. В момента все още сме в процедура, в която предстои да приемем изменение в Наредбата за структурата и организацията на работната заплата. След като бъдат приети тези промени, които дават много конкретните измерения на формулата, ще бъде възможно да се пристъпи и към приемане на постановлението на Министерския съвет за минималната работна заплата".

Според Ефремова, около 450 000 души са заети на минимална заплата по официална статистика. Тя също така обясни, че най-вероятно ще се работи в посока около 3,5% бюджетен дефицит за 2027 г. "Вече са направени първите разчети, обсъдени са вътрешноведомствено с министъра на финансите, правят се допълнителни изчисления", допълни Ефремова. Социалният министър изрази очакване в бюджета да има допълнителна подкрепа за семейства с деца, за втората година от майчинството, както и за най-уязвимите групи и хората с увреждания. По отношение на втората година от майчинството тя заяви, че помощта по-скоро ще остане еднаква за всички, но в увеличен размер. Това плащане няма да се обвързва с осигурителния доход, а ще остане твърда сума.

Наталия Ефремова заяви още, че се прави преглед на механизма за лична помощ, като ще се търси промяна в посока на нейното професионализиране. Причината е, че има огромен ръст на броя на личните асистенти, които през 2019 г. са били 19 000, а към днешна дата броят им надхвърля 80 000.

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Ключови думи:

минимална заплата, Наталия Ефремова

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