Санкционирани за неправилно изпреварване, спрян от движение товарен автомобил за опасна техническа неизправност, установени моторни превозни средства без годишен технически преглед и други нарушения бяха констатирани по време на широкообхватен контрол на автомагистрала „Тракия“. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР - Сливен.

Акцията бе по линия на ROADPOL и бе проведена на паркинг на автомагистрала „Тракия“. Проверявани са основно товарните автомобили за спазване времето за почивка, техническа изправност, употребата на алкохол и упойващи вещества, превоз на необезопасени товари, притежание и пренос на наркотични и упойващи вещества, валидна задължителна застраховка "Гражданска отговорност".

Само за три часа са проверени 85 превозни средства и 106 лица. С необозначен автомобил и по метода линеен контрол са установени 3 случая на неправилно изпреварване. Един товарен автомобил е спрян от движене за опасна техническа неизправност- износени гуми. Два автомобила не са представили документ за преминат годишен технически преглед. Общо констатираните нарушения са 13, за които са съставени актове и фишове.

21-годишен шофьор с положителна проба за кокаин и метамфетамин се е опитал да избегне полицейска проверка в разградското село Ясеновец. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разград.

Около 17:40 ч. на 17 ноември, при посещение на сигнал в селото, патрулен екип забелязал товарен автомобил „Фолксваген Бестел“. Водачът не се подчинил на подадения сигнал за спиране и ускорил движението си.

След кратко преследване полицаите успели да спрат автомобила. При последвалата проверка 21-годишният шофьор бил тестван с уред „Drug Test 5000“, който отчел положителен резултат за кокаин и метамфетамин.

Мъжът е задържан в Районното управление в Разград. По случая е образувано досъдебно производство.