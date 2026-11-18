НИГГГ-БАН Епицентъът е в района на Вранча, а вълните от труса са усетени в Северна България

Земетресение с магнитуд 5.4 по скалата на Рихтер беше усетено в Русе, Силистра, Варна, Добрич и Велико Търново. Има съобщения за усетени земни колебания и в други населени места в страната, включително София и Плевен. Към момента няма данни за пострадали хора или нанесени материални щети.

Трусът е регистриран в 02:48 часа българско време, а епицентърът му е бил в сеизмичната зона Вранча в Румъния, съобщи Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН (НИГГГ-БАН). По данни на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC) трусът е бил с магнитуд 5.3, а епицентърът е на 65–70 км северозападно от Бъзъу, на около 220 км от Русе. Трусът е възникнал на дълбочина 140 км.

Земетресението е било усетено и в румънската столица Букурещ. Жители на различни населени места съобщават за разклащане на сгради, полилеи и предмети, като усещането е било по-осезаемо във високите етажи на сградите. Има съобщения от Молдова, части от Украйна, дори и в Киев:

🚨🇷🇴 BREAKING: Powerful earthquake ROCKS Romania, tremors felt as far as Kyiv



Initially estimated at magnitude 6.5, the quake was revised to 5.3 by the USGS.



It struck Romania's Vrancea region at a depth of ~81 miles, with shaking reported across Ukraine, Moldova, and… — Mario Nawfal (@MarioNawfal) 18 ноември 2026 г.

Голямата дълбочина на земетръсното огнище е една от причините сеизмичните вълни да достигнат до отдалечени райони. Зоната Вранча е една от най-активните сеизмични области в Европа и е известна с дълбоките земетресения, които може да бъдат усетени на значителни разстояния.