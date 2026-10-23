Мощно земетресение от 7.0 по Рихтер удари Тибет

Мощно земетресение с магнитуд 7.0 по скалата на Рихтер удари автономния регион Тибет в Китай. Загинали са минимум 16 души, срутени са повече от 300 сгради.
Трусът е регистриран снощи около 22:33 ч. местно време, на дълбочина 18 км, в района на окръг Бачен, на 300 км северно от тибетската столица Лхаса.
Информацията е изцяло от официални китайски източници, тъй като Тибет е един от най-строго контролираните и наблюдавани региони в Китай, като новинарският поток и данните се контролира стриктно от правителството. В социалните мрежи се появиха и някои видеоклипове от земетресението.
More than a dozen people were killed when a magnitude 7.0 earthquake hit China's Tibet on Thursday evening local time, according to local officials. Security cameras captured crowds running out of buildings as the tremors began. pic.twitter.com/9prKSArbqB— CBS News (@CBSNews) 22 октомври 2026 г.
Според съобщенията китайският лидер Си Дзинпин е разпоредил мобилизиране на всички налични ресурси за спасителните операции, незабавно оказване на медицинска помощ на пострадалите и хоспитализация на ранените, за да се минимизира броят на жертвите. Дадени са указания за осигуряване на временни подслони, храна и основни консумативи за хората, чиито домове са разрушени или повредени.
Властите активираха националната система за спешна реакция при земетресения от трето ниво. Наредено е незабавно провеждане на „всеобхватни издирвателни и спасителни дейности“. На място са спасителни екипи и военни части, които разчистват руините, търсят оцелели под затрупаните покриви и оказват помощ на пострадалите.
What is even going on in the Himalayas lately? First devastating floods and now a 7.0 magnitude earthquake in Tibet that has killed 16 people and injured many more.— Nikhil saini (@iNikhilsaini) 23 октомври 2026 г.
Are China’s massive dams and mega projects in this fragile Himalayan zone adding to the risks? We need answers.… pic.twitter.com/tTuClal70Q
Регистрирани са общо 7 вторични труса в близост до епицентъра. Най-мощният от тях е бил с магнитуд 5.2 по Рихтер и с дълбочина от едва 10 км. Заради вторичните трусове и опасения от нови срутвания, голяма част от местното население е прекарало нощта на открито или в паркирани автомобили.