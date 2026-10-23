Мощно земетресение от 7.0 по Рихтер удари Тибет

Туитър Видеокамера за наблюдение е записала момент, в който хората панически бягат от сграда по време на труса

Мощно земетресение с магнитуд 7.0 по скалата на Рихтер удари автономния регион Тибет в Китай. Загинали са минимум 16 души, срутени са повече от 300 сгради.

Трусът е регистриран снощи около 22:33 ч. местно време, на дълбочина 18 км, в района на окръг Бачен, на 300 км северно от тибетската столица Лхаса.

Информацията е изцяло от официални китайски източници, тъй като Тибет е един от най-строго контролираните и наблюдавани региони в Китай, като новинарският поток и данните се контролира стриктно от правителството. В социалните мрежи се появиха и някои видеоклипове от земетресението.

More than a dozen people were killed when a magnitude 7.0 earthquake hit China's Tibet on Thursday evening local time, according to local officials. Security cameras captured crowds running out of buildings as the tremors began. pic.twitter.com/9prKSArbqB — CBS News (@CBSNews) 22 октомври 2026 г.

Според съобщенията китайският лидер Си Дзинпин е разпоредил мобилизиране на всички налични ресурси за спасителните операции, незабавно оказване на медицинска помощ на пострадалите и хоспитализация на ранените, за да се минимизира броят на жертвите. Дадени са указания за осигуряване на временни подслони, храна и основни консумативи за хората, чиито домове са разрушени или повредени.

Властите активираха националната система за спешна реакция при земетресения от трето ниво. Наредено е незабавно провеждане на „всеобхватни издирвателни и спасителни дейности“. На място са спасителни екипи и военни части, които разчистват руините, търсят оцелели под затрупаните покриви и оказват помощ на пострадалите.

What is even going on in the Himalayas lately? First devastating floods and now a 7.0 magnitude earthquake in Tibet that has killed 16 people and injured many more.

Are China’s massive dams and mega projects in this fragile Himalayan zone adding to the risks? We need answers.… pic.twitter.com/tTuClal70Q — Nikhil saini (@iNikhilsaini) 23 октомври 2026 г.

Регистрирани са общо 7 вторични труса в близост до епицентъра. Най-мощният от тях е бил с магнитуд 5.2 по Рихтер и с дълбочина от едва 10 км. Заради вторичните трусове и опасения от нови срутвания, голяма част от местното население е прекарало нощта на открито или в паркирани автомобили.