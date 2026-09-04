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Двама работници бяха извадени живи в Непал след 9 дни под земята

Днес, 08:20
Армия на Непал

Двама работници бяха извадени живи от тунел на хидроенергиен обект след девет дни под земята. Стотици работници остават блокирани в тунели в долините, където 7-метрова вълна помете всичко по пътя си. От дни спасителните екипи дават надежда, че част от тях са все още живи под земята. Тази сутрин непалската армия разпространи кадри за това отдавна чакано чудо. Двамата спасени са извадени от 170 метра дълбочина в тунел, известен като Тришули 3А.

Издирването на оцелели тече на дълбочина до 200 метра. Самото откриване на входовете под тонове кал, камъни и отломки отне шест дни. Днешният пробив дойде, след като от тунела бяха чути гласове и спасителите установиха връзка с блокираните работници.

По данни на правителството в Непал към момента все още 4200 души се водят в неизвестност. Спасени са 11 993 души, включително над 300 чужденци. 1204 тела са извадени. Все още няма следа от 590 чужденци от 34 държави. Китай продължава да дава значително по-малък брой на изчезнали и загинали. Към тази сутрин на територията на Тибет има 21 жертви, а 541 са в неизвестност. Вчера бе възстановен пътят към границата, както и електричеството.

Армия на Непал
Армия на Непал
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Ключови думи:

Непал, Тибет, наводнение

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