Броят на загиналите при опустошителните наводнения в Тибет надхвърли 800 души, а над 3000, сред които стотици чуждестранни граждани, все още се водят за изчезнали. Непалските власти са потвърдили до момента смъртта на 788 души, китайските - на 16, съобщи БТА, позовавайки се на ДПА.

Издирването на оцелели продължава на фона на опасността от нови внезапни наводнения, като китайските власти са в повишена готовност заради образуването в Хималаите на ново езеро.

Броят на изчезналите е особено висок в Расува, където местните власти съобщават за 562 души в неизвестност. Нувакот съобщава за 115 изчезнали, а Макаванпур — за 65.

Списъкът с изчезналите включва също 933 души, свързани с проект за хидроелектроцентрала, 589 чуждестранни граждани и 127 непалци, пътуващи с тях. За изчезнали се водят и 85 служители на силите за сигурност, включително 45 от непалската армия, 27 от непалската полиция и 13 от местната жандармерия.

Правителството заяви, че 242 души са ранени, включително хората, които се лекуват в момента, и тези, които вече са изписани.

Спасителните операции продължават в засегнатите райони, като в издирвателните, спасителните и хуманитарните дейности са мобилизирани 19 895 служители на силите за сигурност.

Властите съобщиха, че силите за сигурност са спасили 8186 души до момента. Хеликоптерите са от ключово значение за операцията, включително за евакуацията в продължение на два дни на 279 души, блокирани в тунел на ВЕЦ.