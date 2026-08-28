Над 2500 са вече изчезналите в потопа в Непал и Тибет

Непал рязко повиши броя на изчезналите във внезапното наводнение, което помете цели райони по границата с Тибет. Тази вечер властите обявиха, че в неизвестност са 1924 души. Сред изчезналите са 517 чужденци, но голямото повишение идва от работниците, които са работили на хидроенергийни обекти по реките, които бяха наводнени в сряда – техният брой е 933 души. 558 души все още са в неизвестност и в Тибет, сред тях и наш сънародник.
В края на днешния ден равносметката е 579 установени жертви от непалска страна и петима загинали от тибетска, но този брой тепърва ще расте. Стотици хора бяха спасени от пострадалите райони – Китай обяви за 499 местни жители и 555 туристи, евакуирани в Тибет, а Непал – за 1545 спасени.
Засега опасността от нов потоп изглежда отслабва. Очакваше се преливане на изкуствено езеро, формирало се от наноси и отломки, но оттичането му тече сравнително нормално и спасителните операции в района бяха подновени. Опасност има и за затлачените реки, върху които се стовари огромното парче ледник в сряда.
Тече надпревара със стихията за спасяването на стотина работници, блокирани в тунел на хидроенергиен обект. Непалската армия разпространи видео как с огромни усилия военните успяват да изтеглят първите двама работници, покрити с кал.
Спасителните операции вървят изключително трудно поради разрушените мостове и над 40 км пътища. Непал обаче отклони предложената външна помощ в издирването и евакуациите, тъй като има печален опит от предишни случаи, в които струпването на огромен брой спасителни екипи от цял свят буквално е блокирало работата поради сложната координация. Така в Катманду вече е пристигнал специализиран екип от Южна Корея, но засега няма да бъде използван.
България все още има един гражданин, който се издирва в Тибет. Сред спасените от непалска страна има българка, която разказа, че е била в близост до разрушения граничен пункт на път за Кайлаш. Все още стотици хора са в неизвестност и от двете страни на границата. Много от изчезналите туристи са индийци – не само от Индия, а и от диаспората в цял свят. Те пътуват до Тибет за традиционната обиколка на свещения за няколко религии връх Кайлаш. Сред издирваните обаче има и хора от над 30 други националности.
Списък на изчезналите хора по държави разпространи преди малко "Асошиейтед прес":
Непал – 977
Китай – 558 в Тибет и почти 100 в Непал
Индия – 320
САЩ – 90
Малайзия – 51
Украйна – 55
Австралия – 39
Великобритания - 33
Канада – 25
Южна Корея – 9
Сингапур – 8
Германия – 8
Русия – 8
Южна Африка – 6
Латвия – 6
Япония – 5
Нова Зеландия – 5
Франция – 4
Белгия – 3
Испания – 3
По двама души са в неизвестност от Италия, Казахстан, Португалия, Ирландия и Нидерландия, и по един от Беларус, Финландия, Унгария, Израел, Литва, Филипините, България, Швейцария, Сърбия и Швеция.
В района на Кайлаш в момента има група от 15 български туристи на организирано от наш туроператор пътуване. Те са в безопасност и далеч от района на бедствието, но ще имат трудности с прибирането към Непал, тъй като пътят и граничният пункт бяха буквално отнесени от вълната.
Очаквайте подробности
При нужда от помощ
Снощи Външно излезе с указания към българите, които се намират в момента в Тибет и Непал. Намиращите се в засегнатия регион на тибетска територия незабавно да преустановят плановете си за пътуване по суша на юг и да проучат възможните на този етап алтернативни маршрути за прибиране в България, пише в тях.
Към момента сухопътната граница с Непал е затворена и възможен начин за напускане на Тибет е връщане към Лхаса и полет през вътрешността на Китай. Валежите в района продължават и има висок риск от вторични свлачища. Не се препоръчват опити за приближаване до границата с Непал (окръг Гиронг) или до коридорите на реките Бхоте Коси и Тришули.
При необходимост от съдействие, българските граждани, намиращи се на тибетска територия, могат да се обръщат към посолството на България в Китай на моб. телефон: + 86 156 4658 8195, както и на дежурни телефони в извънработно време: +86 156 4658 8195; +86 10 6532 1916. Сигнали за съдействие се приемат и на имейл адрес: [email protected]
Българските граждани, намиращи се на непалска територия могат да се обръщат за съдействие към посолството на България в Индия на телефони: +911126115550, +911126115549 ; +911124121054, както и на дежурен телефон в извънработно време: +919910999498.
Сигнали за съдействие се приемат и на имейл адрес: [email protected].
За съдействие при бедствени ситуации може да се обърнете и на денонощните телефонни линии на дирекция "Ситуационен център" на МВнР: +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56; +359 893 339 616 или на имейл: Crisis@mfа.bg.