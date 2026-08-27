Словакия хвана 279 трафик камери с руски шпионски софтуер

Словашкото правителство разкри опасност от сериозен пробив в сигурността на страната - чрез вносни камери за следене на скоростта по пътищата, предаде Инвестор.бг.

Става дума за 279 устройства, поръчани от словашката държавна фирма Soitron. Те били доставени от кипърската Sodasus, която се представила за производител. Но се оказало, че камерите са произведени в Русия от компанията "Симикон". Спецслужбите в Братислава открили, че има таен слот за слот за втора сим-карта и софтуер, който може да командва камерата дистанционно от 12 телефонни номера, регистрирани в Санкт Петербург и в Сибир.

На сайта на руската "Симикон" пише, че е основана през 1991 г. Произвежда камери за контрол на трафика, радари за скорост, технологии за разпознаване на регистрационните номера на автомобилите и др.

За кипърската Sodasus информацията е оскъдна и странна. Основана е през 2021 г. в Никозия, офисът й само на метри от сградата на президентството и няма данни да е производител на камери, пише Cyprus Mail. Изданието посочва, че не е ясно как и дали руската продукция е минала през острова на път за Словакия и къде е била брандирана като "произведено в Кипър", тоест в ЕС.

След като словашките служби за сигурност открили "пробива", монтирането на трафик камерите било прекратено. EU Report съобщава, че всъщност не е имало реална употреба на устройства, само две от тях са били включени за тестване на системата. Изданието пише също, че опозицията в Словакия многократно е алармирала за възможни пробиви в националната сигурност чрез пътните камери, а правителството упорито е отричало наличието на проблем. Премиерът Фицо е сред политиците, наричани "троянски кон" на Кремъл в ЕС.

Все пак се е стигнало до проверката, открила, че камерите са руски и позволяват нерегламентиран дистанционен контрол.

Резултатът - двама служители в Министерството на вътрешните работи са уволнени, а договорът с доставчика - държавната компания Soitron, е прекратен. За отбелязване е, че камерите са били сертифицирани от експерти на Словашкия институт по метрология, които обаче не са забелязали нищо нередно. В отговор на критиките метролозите заявили, че проверяват само технически параметри и не отговарят за националната сигурност.

Сyprus Mail отбелязва, че има и други подобни случаи с използване на шпионски софтуер и хакерски атаки, застрашаващи националната сигурност на държави от ЕС.