Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Шефът на ЦРУ пристигна в Москва

25 Авг. 2026Обновена
Boeing C-17 Globemaster III
Boeing C-17 Globemaster III

Самолет на Военновъздушните сили на САЩ кацна на московското летище „Внуково“. Самолетът е излетял от базата на американската президентска и правителствена авиация „Ендрюс“. В Русия е пристигнал директорът на ЦРУ Джон Ратклиф, съобщи CBS.

Директорът на ЦРУ Джон Ратклиф може да се срещне с директора на СВР Сергей Наришкин в Москва, съобщават и руските медии. Ръководителите на разузнавателните служби поддържат контакти от март 2025 г., когато се договориха за редовни срещи с цел намаляване на напрежението между Русия и САЩ. Официалната цел на настоящото посещение на Ратклиф все още не е разкрита. Това е първото известно посещение на директор на ЦРУ в Русия от началото на войната в Украйна.

САЩ са помолили Украйна да не нанася удари по Москва в дните, в които директорът на ЦРУ се намира там, съобщи Axios.

Boeing C-17 Globemaster III на Военновъздушните сили на САЩ (RCH4555) е излетял на 23 август от Мериленд като е кацнал в столицата на Латвия – Рига, откъдето на 25 август сутринта в 8:50 ч. излита за Москва и каца на летище „Внуково“ около 10:04 ч.

Веднага след кацането във „Внуково“, проследяването на маршрута му спира, тъй като транспондерите са изключени или е излязъл от обхвата на цивилните радари.

 

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Москва

Още новини по темата

Рекорден брой украински дронове атакуваха Москва
18 Авг. 2026

Москва вече хвали Радев
09 Авг. 2026

Генерал Чайко е бил цел на атентата в Москва
02 Авг. 2026

Украйна извади от строя последните московски рафинерии
02 Юли 2026

Украйна прати стотици дронове към Москва
17 Май 2026

Русия засекрети репетициите за парада за 9 май
07 Май 2026

Москва се опаса с още над 40 кули с ПВО
06 Май 2026

Атаки с дронове и блокиран интернет парализираха Москва
05 Май 2026

Африканци в Русия скандират: Ние сме руснаци! Бог е с нас
07 Септ. 2025

Посланичката на САЩ в Москва напуска поста си
12 Юни 2025

Украйна прати 19 дрона към Москва
06 Май 2025

EК: Ако Вучич участва в парада в Москва, ще има последствия
30 Апр. 2025

В Киев обсъждат може ли да ударят Москва на 9 май
30 Апр. 2025

Външното разузнаване на Русия пусна статия за т.нар. еврофашизъм
17 Апр. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Съдебна реформа може да започне със снимки на консервите от село
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Малкото е красиво и "опасно" - променя културата, че и политиката
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Олигарсите си отдъхнаха!
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки