Шефът на ЦРУ пристигна в Москва

Самолет на Военновъздушните сили на САЩ кацна на московското летище „Внуково“. Самолетът е излетял от базата на американската президентска и правителствена авиация „Ендрюс“. В Русия е пристигнал директорът на ЦРУ Джон Ратклиф, съобщи CBS.

Директорът на ЦРУ Джон Ратклиф може да се срещне с директора на СВР Сергей Наришкин в Москва, съобщават и руските медии. Ръководителите на разузнавателните служби поддържат контакти от март 2025 г., когато се договориха за редовни срещи с цел намаляване на напрежението между Русия и САЩ. Официалната цел на настоящото посещение на Ратклиф все още не е разкрита. Това е първото известно посещение на директор на ЦРУ в Русия от началото на войната в Украйна.

САЩ са помолили Украйна да не нанася удари по Москва в дните, в които директорът на ЦРУ се намира там, съобщи Axios.

Boeing C-17 Globemaster III на Военновъздушните сили на САЩ (RCH4555) е излетял на 23 август от Мериленд като е кацнал в столицата на Латвия – Рига, откъдето на 25 август сутринта в 8:50 ч. излита за Москва и каца на летище „Внуково“ около 10:04 ч.

Веднага след кацането във „Внуково“, проследяването на маршрута му спира, тъй като транспондерите са изключени или е излязъл от обхвата на цивилните радари.