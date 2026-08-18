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Рекорден брой украински дронове атакуваха Москва

Днес, 08:44
Рано тази сутрин Москва изглеждаше така
Рано тази сутрин Москва изглеждаше така

Украйна осъществи най-мащабната атака с дронове от началото на войната - тази нощ към Москва са били изпратени 637 дрона, съобщи кметът на руската столица Сергей Собянин.

В предградията на Москва са пострадали трима души, сред които и едно дете. Украински канали за наблюдение публикуват видеозаписи на последствията от ударите и твърдят, че в Москва е била повредена сграда от строящия се жилищен комплекс „Дюна“ в Котелники - в близост се намира Московският нефтопреработвателен завод, който преустанови работата си за поне половин година след атаката през юни. 

Пострадал е поредният склад на Wildberries - този път дронове са атакували склада „Атлант-парк“ в Богородския окръг на Московска област. Украински източници твърдят, че на същото място е бил атакуван и складът на Ozon. 

5 хиляди потребители и 46 „обекта от обществено значение“ са в момента без електричество край Москва.

 

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Ключови думи:

Москва, дронове, атака

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