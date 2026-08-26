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Трима са арестувани в Словакия при опит да подпалят фабрика за дронове

Продължава новата руска вълна, която удари цехове в Естония, България, Италия

26 Авг. 2026
Само преди дни бе взривен цех на "ЕМКО" край Трявна, което бе поставено в западната преса само като епизод от новата руска вълна диверсии
Само преди дни бе взривен цех на "ЕМКО" край Трявна, което бе поставено в западната преса само като епизод от новата руска вълна диверсии

Трима чуждестранни граждани са задържани в Словакия, по подозрение, че се планирани да подпалят фабрика за дронове в източната част на страната. Според публикация на службите във Фейсбук, двама души са арестувани в Словакия, един в Германия. Няма щети по производствения комплекс, няма и пострадали. Конфискувани са големи количества запалителни вещества, телефони и написан на ръка план. По време на подготвяната атака във фабриката е трябвало да има около 70 души. Точното място на производството не се разкрива.

През последните месеци според данни на разузнавателни служби на европейски държави, Русия планира провокации в държави-членки на НАТО. 

Русия организира диверсии срещу военни заводи в Европа. Това твърди британското издание „Телеграф". За целта Кремъл вербува местни престъпни групировки.

Според данни на разузнавателни служби на няколко европейски държави Русия организира саботажи срещу военни производства на Стария континент. Като стратегията е така замислена, че да не минава границата, при която може да бъде задействан член 5 за колективна отбрана на НАТО.

Крайната цел на Москва е да тества решителността на Алианса и всее разкол сред съюзниците.

Публикацията припомня инциденти от последните дни - палеж срещу естонска компания за доставка на дронове за Киев, взривът в българския военен завод „Емко“, три дни по-късно експлозия имаше във военно промишлен комплекс край Рим.

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Ключови думи:

Емко, Словакия, дронове, вълна от взривове

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