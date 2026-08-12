BG-ALERT предупреди за контролирани взривове в Белица

На територията на завод „ЕМКО” в село Белица се извършва контролирано взривяване на боеприпаси от специализирани екипи. Това се случва между 13:00 и 16:00 ч., като преди това беше задействана от областният управител и националната система BG-ALERT.

Контролираните взривове се налагат, защото в периметъра на взрива в завода „ЕМКО" са открити големи боеприпаси, които няма как да бъдат изнесени. Затова те се взривяват на територията на завода.

Малко по-рано стана известно, че прокуратурата разследва палеж при взрива в цеха на оръжейната компания "ЕМКО край Трявна и всички възможни версии, които са го причинили. Това се разбра на брифинг на окръжната прокуратура и на полицията в Габрово. Заради правната и фактическа сложност прокуратурата е възложила разследването на екип следователи. Към този момент прокуратурата е образувала делото като палеж, предизвикал взривове, които са довели до опасност за живота и здравето на работници от предприятието. Констатирана е и опасност пожарът да се разпространи към околни имоти, както е налице и унищожаване на имущество на значителна стойност, обясниха от прокуратурата.

Разследващите към този момент не изключват нито един от вариантите за избухването на пожара. Това бе обявено по повод твърдението на вътрешния министър Иван Демерджиев, обявено часове след взрива, че нямало външна намеса.

Работи се по всички възможни хипотези. ДАНС също проверява версиите. Оказва се и съдействие от страна на ръководството на предприятието.

Допускат се версии за умишлено или непредпазливо внасяне на източник на огън или устройство, което би могло да предизвика огън. Друга версия е деструктивна промяна на компонентите, които са влагани в производството на изделията в завода, довели до възникване на огън и последващ взрив. Освен това сред версиите, по които се работи, е и нарушение на правилата за охрана и безопасност на труда, свързани с производството, транспортирането и съхранението на този вид изделия.

Иначе разследващите все още не могат да стигнат до мястото на взривовете. Причината за това е, че все още е възможно да има невзривени боеприпаси. Според информацията на прокуратурата, влизането на екипа следователи ще може да се случи утре, в четвъртък.

Бившият военен министър Бойко Ноев пък допуска, че поредните взривове в завод на "ЕМКО" са умишлени и смята, че България системно се проваля при разследването на тези случаи. "Аз не съм сапьор, не съм химик. Това, което аз казвам, е, че няма случай досега готова продукция, нова продукция, снаряд да се самовзривят. Няма такова нещо. Нещо е причинило това нещо. Този взрив, това нещо — някой го е внесъл, някой го е привнесъл. Както беше във всички случаи досега. Даже по някои от случаите прокуратурата обяви конкретни заподозрени — агенти на руските служби. Това е в официално заявления на прокуратурата“, посочи Ноев пред Би Ти Ви.

Той добави: "Този проблем надхвърля възможностите на габровските разследващи, на габровската прокуратура. Още повече, аз имам едни големи съмнения за габровската прокуратура. Защото, когато гръмна складът в Ловни дол през 2011 година, две години след разследването там беше намерено едно от взривните устройства, което не се беше взривило. И след две години то беше установено като устройство с руски произход".