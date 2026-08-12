Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

BG-ALERT предупреди за контролирани взривове в Белица

Прокуратурата разследва палеж в цеха и не изключва нито една версия

12 Авг. 2026Обновена
Окръжният прокурор на Габрово разказва какво прави държавното обвинение на фона на кадър от напълно унищожения от взрив цех
Скрийншот видео Нова тв
Окръжният прокурор на Габрово разказва какво прави държавното обвинение на фона на кадър от напълно унищожения от взрив цех

На територията на завод „ЕМКО” в село Белица се извършва контролирано взривяване на боеприпаси от специализирани екипи. Това се случва между 13:00 и 16:00 ч., като преди това беше задействана от областният управител и националната система BG-ALERT.

Контролираните взривове се налагат, защото в периметъра на взрива в завода „ЕМКО" са открити големи боеприпаси, които няма как да бъдат изнесени. Затова те се взривяват на територията на завода.

Малко по-рано стана известно, че прокуратурата разследва палеж при взрива в цеха на оръжейната компания "ЕМКО край Трявна и всички възможни версии, които са го причинили. Това се разбра на брифинг на окръжната прокуратура и на полицията в Габрово. Заради правната и фактическа сложност прокуратурата е възложила разследването на екип следователи. Към този момент прокуратурата е образувала делото като палеж, предизвикал взривове, които са довели до опасност за живота и здравето на работници от предприятието. Констатирана е и опасност пожарът да се разпространи към околни имоти, както е налице и унищожаване на имущество на значителна стойност, обясниха от прокуратурата. 

Разследващите към този момент не изключват нито един от вариантите за избухването на пожара. Това бе обявено по повод твърдението на вътрешния министър Иван Демерджиев, обявено часове след взрива, че нямало външна намеса.

Работи се по всички възможни хипотези. ДАНС също проверява версиите. Оказва се и съдействие от страна на ръководството на предприятието. 

Допускат се версии за умишлено или непредпазливо внасяне на източник на огън или устройство, което би могло да предизвика огън. Друга версия е деструктивна промяна на компонентите, които са влагани в производството на изделията в завода, довели до възникване на огън и последващ взрив. Освен това сред версиите, по които се работи, е и нарушение на правилата за охрана и безопасност на труда, свързани с производството, транспортирането и съхранението на този вид изделия.  

Иначе разследващите все още не могат да стигнат до мястото на взривовете.  Причината за това е, че все още е възможно да има невзривени боеприпаси. Според информацията на прокуратурата, влизането на екипа следователи ще може да се случи утре, в четвъртък.

Бившият военен министър Бойко Ноев пък допуска, че поредните взривове в завод на "ЕМКО" са умишлени и смята, че България системно се проваля при разследването на тези случаи. "Аз не съм сапьор, не съм химик. Това, което аз казвам, е, че няма случай досега готова продукция, нова продукция, снаряд да се самовзривят. Няма такова нещо. Нещо е причинило това нещо. Този взрив, това нещо — някой го е внесъл, някой го е привнесъл. Както беше във всички случаи досега. Даже по някои от случаите прокуратурата обяви конкретни заподозрени — агенти на руските служби. Това е в официално заявления на прокуратурата“, посочи Ноев пред Би Ти Ви.

Той добави: "Този проблем надхвърля възможностите на габровските разследващи, на габровската прокуратура. Още повече, аз имам едни големи съмнения за габровската прокуратура. Защото, когато гръмна складът в Ловни дол през 2011 година, две години след разследването там беше намерено едно от взривните устройства, което не се беше взривило. И след две години то беше установено като устройство с руски произход".

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Емко, взривове, военен завод

Още новини по темата

"ЕМКО" отхвърли още версии за пожара в склада край Трявна
11 Авг. 2026

"ЕМКО": Изключено е взривът край Трявна да е от човешка грешка
10 Авг. 2026

Арестуваният за палежа на чешка военна фабрика се оказа американец
06 Апр. 2026

Разкрита е мрежа от руски агенти, отговорна за взривове в пощенски пратки

24 Апр. 2025

Тагарев: 50% от продукцията на оръжейните ни заводи е за Украйна
20 Ноем. 2023

Мощен взрив избухна във военен завод
09 Авг. 2023

Русия атакува остро ВМЗ, Терем, Арсенал, Дунарит, Емко, Аркус
08 Ноем. 2022

Руски диверсанти проникнаха в албански военен завод
21 Авг. 2022

Оръжейната фирма ЕМКО поиска дисциплинарно наказание за Иван Гешев
19 Май 2021

Пожар избухна в склад на военния завод в Лясковец
28 Апр. 2021

ЕМКО показа документи, че не е замесена във взривовете в Чехия
27 Апр. 2021

Белингкат: Операцията в Чехия е ръководена лично от шеф в ГРУ
20 Апр. 2021

Оръжейната "Емко" подозира отново саботаж от държавата

31 Март 2020

ЕМКО към прокуратурата: Има още неясноти около отравянето на Гебрев

24 Яну. 2020

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Съдебна реформа може да започне със снимки на консервите от село
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Принципът "Да не се мина" забърка Благомир Коцев в нов скандал
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Опозицията на Радев трябва да се радикализира или ще загине
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки