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Босът на „кавказката мафия“ беше застрелян в Израел

Днес, 19:54

Наемник, преоблечен като пенсионер, уби от засада боса на "кавказката мафия" 45-годишния Янис Юшваев, родом от Русия. Убийството е станало на излизане от кафене „Агенда“ в град Кесария. След убийството килърът е произвел няколко изстрела в посока на спътниците на мафиота и е избягал.

Първият опит за покушение срещу криминалния бос е бил през 2015 г. и е останал неуспешен. Според някои израелски източници, напоследък Юшваев е имал конфликти с други престъпници и те са обявили награда от 1 милион шекела за главата му. През февруари 2026 г. Юшваев беше задържан на летище „Бен-Гурион“ при завръщането си от Русия: израелските правоохранителни органи подозираха шефа на „кавказката мафия“ в подготовка на нападение срещу конкуренти.

Загиналият е принадлежал към престъпна групировка, контролирала територията в централната част на Израел (Ор-Акива, Хадера, Шарон). Тъй като в състава на бандата имало много хора с руски произход, тя била наречена „кавказката мафия“. Юшваев често посещаваше Русия, фигурираше като учредител и ръководител на поне две московски компании, едната от които се занимаваше с дезинсекция и дезинфекция.

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Ключови думи:

Израел, мафия, кавказ

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