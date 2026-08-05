Газа погреба над сто убити преди 3 години

Хиляди жители на град Газа се събраха за масовото погребение на 112 души от две фамилии - Ал-Хасайна и Абу Шария, чиито останки бяха извадени от развалините едва сега, близо три години след разрушителните въздушни удари.

Трагичният инцидент датира от ноември 2023 г., когато по време на началната фаза на войната израелски въздушни удари сриват със земята жилищни сгради в квартал „Сабра“. Там бедуинският клан търси спасение в началото на боевете. По данни на местните палестински власти при атаката тогава загиват общо около 308 членове на родовете.

Изваждането на останките е отнело години поради пълната липса на тежка разчистваща техника и продължаващата блокада в района. До момента близо 157 души от същото място продължават да се водят за изчезнали и остават затрупани под бетона.

Погребалната процесия премина при изключително тежка атмосфера, като стотици роднини съпроводиха ковчезите на своите близки до общия гробищен парцел, отбелязвайки поредния трагичен епизод от хуманитарната криза в Ивицата Газа.

В същото време премиерът на Израел Бенямин Нетаняху обяви, че Израел няма да се оттегли от настоящите си позиции в Газа, докато "Хамас" не се разоръжи напълно, предаде Асошиейтед прес. Изказването на Нетаняху породи още по-големи съмнения относно споразумението за разоръжаване на "Хамас", което се разглеждаше като потенциален пробив за прекратяване на войната.