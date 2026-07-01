България иска обяснения от Кипър и Румъния за самолета, кацнал спешно в Бургас

България ще иска обяснения от Румъния и Кипър защо не са осигурили кацане на пътническия самолет, летящ от Варшава за Тел Авив, който подаде сигнал за възможна заплаха на борда. Полетът е на полската авиокомпания LOT, но е опериран от българската компания Electra Airways. Сигналът е бил подаден още на румънска територия. Властите в Кипър пък са отказали аварийно кацане с мотив, че нямат свободни стоянки. Затова се наложи самолетът да се върне към България, като бе съпровождан от турски F-16, а впоследствие - от български МиГ-29.

Това стана ясно от думите Христо Христов, ръководител на разследването на събития във въздушния транспорт към Националния борд за разследване на произшествията пред БТВ.

Пътническият самолет е излетял от Бургас към Тел Авив малко след полунощ. По-голямата част от пътниците са израелски граждани.

Самолетът престоя близо седем часа на бургаския аеропорт. Последвалата проверка е установила, че причината за подадения сигнал за възможно отвличане е техническа неизправност в транспондера.

След като компетентните служби са потвърдили, че няма реална опасност за пътниците и екипажа, машината е получила разрешение да продължи по маршрута си.

“Към момента информацията показва, че няма човешка грешка. Става въпрос за технически проблем. След прихващането на самолета и установяването на връзка с екипажа е потвърдено, че няма отвличане. Проблемът е, че системата е започнала да излъчва код 7500, който означава похитен самолет", обясни Христов.

Според експерта операторът е постъпил правилно, като е поискал междинно кацане на летище Ларнака, за да бъде проверена системата. Самолетът е направил няколко захода, но е получил отказ за кацане. "Официалното обяснение е липса на свободни стоянки, но това тепърва ще се проверява. Ще поискаме информация от кипърските власти защо е отказано междинното кацане", обясни още той. Христов допълни, че са поискани данните от бордовия регистратор, радиокомуникацията с ръководството на въздушното движение, както и информация от румънските власти, защото първото сработване на кода е било в румънското въздушно пространство.

“Реално извънредна ситуация не е имало, защото самолетът не е бил похитен и е бил напълно летателно годен. Единственият проблем е бил в системата, която е подавала грешния сигнал", обясни още Христо Христов. По предварителни данни преди две години замесената авиокомпания - "Електра", е имала подобен случай. "Тогава обаче причината е била неволно натискане на бутона от пилот, а самолетът е кацнал във Варна", обясни Христов.

В настоящия случай екипажът е ресетирал системата и е решил да продължи полета с намерение да извърши междинно кацане за техническа проверка.