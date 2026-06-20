Иран отново затвори Ормузкия проток

Иран затваря Ормузкия пролив в отговор на продължаващата агресия на Израел срещу Ливан, съобщи щабът на командването на въоръжените сили на републиката.

Страната обвини САЩ, че не изпълняват условията на споразумението за прекратяване на войната, а Израел – че продължава ударите по Ливан, допълва CNN.

Ливанската служба за гражданска защита официално потвърди, че най-малко 16 души са загинали, а други 12 са ранени при израелските въздушни удари днес. Най-тежко е засегнат районът на град Набатие в Южен Ливан. Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) заявиха, че ударите са в отговор на действия на „Хизбула“ и обвиниха групировката, че е изстреляла над 50 снаряда и ракети по техни позиции в Южен Ливан през нощта. От своя страна, представители на „Хизбула“ обявиха, че имат право на самозащита срещу израелските опити за напредване в региона.

Атаките се случват броени часове след като в петък (19 юни) следобед влезе в сила ново споразумение за прекратяване на огъня между Израел и „Хизбула“, договорено с посредничеството на САЩ и Катар.

В изявление на иранските военни, публикувано от агенция Tasnim, се посочва, че САЩ „явно са нарушили първата точка от меморандума“, а Израел системно нарушава режима на прекратяване на огъня в Южен Ливан, „извършва масови убийства и принуждава стотици хиляди мирни жители да напуснат домовете си“. Първата точка от меморандума визира Ливан и спирането на всякакви военни действия там. Освен това Техеран посочва отказа на израелските войски да се изтеглят от Южен Ливан.

„Ормузкият проток е затворен за преминаване на плавателни съдове“, се казва в изявлението.

Военните предупреждават още, че тази стъпка е само първият отговор на „предателството на врага“. „Ако агресията продължи, ще бъдат планирани и осъществени следващи мерки, за да бъде принуден врагът да изпълни своите задължения“, заключават от Централния щаб на иранските въоръжени сили.

През Ормузкия проток преминават около 20% от световните доставки на петрол. След подписването на меморандума между САЩ и Иран корабоплаването беше възобновено, но Техеран заяви днес, че условията на сделката се нарушават.

Заедно с това пакистанското Външно министерство съобщи, че технически консултации между САЩ и Иран ще се проведат на 21 юни в швейцарския курорт Бюргенщок.

Паралелно с иранските съобщения командването на американските войски в района - CENTCOM, разпространи, че "търговският корабен трафик през Ормузкия проток се увеличи на 20 юни, докато американските сили продължаваха да действат в района в подкрепа на свободата на корабоплаването. Безопасното преминаване през международния воден път остана гарантирано и днес, като 55 търговски кораба са преминали през протока, транспортирайки големи количества товари и над 17 милиона барела петрол към световните пазари. Американските сили остават в района и са в повишена готовност, за да гарантират, че всички аспекти на споразумението с Иран се спазват, изпълняват и остават напълно в сила."

Тази вечер премиерът Бенямин Нетаняху и военният министър Израел Кац наредиха на израелската армия да прекрати огъня, като същевременно остане на позициите, които контролира в Южен Ливан.