Тръмп разкритикува Израел за цивилните жертви в Ливан

Американският президент Доналд Тръмп публично разкритикува тактиката, която израелската армия прилага в Ливан срещу шиитската групировка "Хизбула" и заяви, че не е нужно да се бомбардира цяла жилищна сграда, за да се ликвидират отделни бойци, предадоха Ройтерс и БТА.

Тръмп, който през последните няколко дни изрази недоволство от израелските удари по Бейрут, предупреди, че Израел може да застраши мирното му споразумение с Иран и добави, че сраженията срещу "Хизбула" продължават "прекалено дълго".

"Прекалено много хора бяха убити. Не трябва да разрушавате цял жилищен блок всеки път, когато търсите някого, защото в тези жилищни сгради има много хора, които изобщо не са от "Хизбула", обясни Тръмп на срещата на върха на Г-7 във Франция.

Американският президент направи този коментар в момент на изостряне на напрежението между него и израелския премиер Бенямин Нетаняху. Двамата лидери останаха ключови политически съюзници през годините въпреки периодичните възходи и падения в отношенията им. В последно време напрежението между Тръмп и Нетаняху започна видимо да се засилва, отбелязва Ройтерс.

Израелски официални лица изразиха разочарование от обявеното тази седмица рамково споразумение между Вашингтон и Техеран на фона на изчерпващото се търпение на Тръмп към израелските удари по Бейрут. Действията на израелската армия предизвикаха ответни атаки от иранска страна в момент, в който американският лидер работи по финализирането на мирното споразумение.

Тръмп заяви, че има "страхотни отношения" с Нетаняху, но добави, че израелският премиер трябва да подхожда "по-отговорно" към Ливан. "Без нас, без САЩ, нямаше да има Израел. Без мен нямаше да има Израел, никой друг президент не е бил готов да направи това, което направих аз", каза още Тръмп.

Тръмп и Нетаняху многократно влизаха в пререкания заради отказа на Израел да ограничи военните си операции срещу "Хизбула" в Ливан. Прекратяването на военните действия в Ливан е едно от ключовите ирански искания.

Няма индикации, че изказванията на Тръмп ще преминат в значими политически действия, чрез които Израел да се принуди да преосмисли военната си тактика и да започне да осигурява по-добра защита на цивилното население, отбелязва Ройтерс.

Израел казва, че никога не атакува мирни жители и че въоръжени групировки като "Хамас" и "Хизбула" редовно използват цивилни като жив щит.