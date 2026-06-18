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Израел прекъсна контактите си с Кая Калас

Днес, 13:20
Кая Калас
ЕПА/БГНЕС
Кая Калас

Министърът на външните работи на Израел Гидеон Саар обяви, че прекъсва контактите си с върховния представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Кая Калас. Той обясни това с несъгласието си с нейното изявление, в което тя сравни Израел с Южна Африка по времето на апартейда. Саар нарече тези думи „кървава клевета“ и поиска извинение.

Според версията на Саар, която той изложи на страницата си в X, върховният представител на ЕС по външните работи и политиката на сигурност „от известно време проявява натрапчива и крещяща несправедливост по отношение на държавата Израел“. Министърът посочи, че по време на неотдавнашното си посещение в Мексико Калас е сравнила ситуацията в Израел и действията му спрямо палестинците с режима на апартейда в ЮАР – политиката на расова сегрегация, провеждана там от 1948 до 1994 г. Саар отбеляза, че някои европейски политици са осъдили това изявление на Калас, но самата тя „не е излязла нито с опровержение, нито с разяснение, нито с отговор по повод на това сериозно изявление“.

„Ето защо, като министър на външните работи на Държавата Израел, нямам друг избор, освен да прекъсна всички контакти с г-жа Калас, докато тя не се откаже от кървавите клевети срещу единствената в света еврейска държава, която е и единствената демокрация в Близкия Изток. И точно това правя“, заключи шефът на израелското външно министерство.

 

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Ключови думи:

Кая Калас, Израел

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