Нови руски удари смутиха интернет и TV мрежите в Киев

Продължават целенасочените руски атаки срещу ключовите точки за обмен на данни (IXP) и центрове за данни в Киев. Докато мобилните и интернет мрежи на големите оператори успяват да се задържат в работен режим чрез премаршрутиране, цифровите платформи, хостингът и TV излъчването им претърпяха сериозни сътресения.

Тази нощ бе ударена структура на системния оператор Cosmonova, който доставя магистрален интернет и оптични линии за корпоративни клиенти. Засегнати бяха телевизионни канали като „Новини.LIVE“ и „Армія TV“. Ударен е и регионалния интернет провайдър Коло.ТВ, който доставя домашен интернет, оптична връзка и цифрова телевизия (IPTV) за физически лица и абонати в жилищни райони в Киев и региона.

Продължават ударите по дата-центрове на трите големи национални телекома.

Компанията Датагруп (Datagroup), която от 2024 г. е обединена с Volia и lifecell (групата DVL), официално потвърди, че нейният дата център в Киев е бил директно поразен от руски обстрел на 25 септември - това доведе до сериозни смущения в хостинга, магистралния пренос и интернет услугите за много нейни клиенти.

Ударен бе и Киевстар (Kyivstar) - мобилните мрежи (GSM/4G) продължиха да функционират нормално, благодарение на резерви, но след атаките по дата центровете на 26 септември платформите за телевизия (като Kyivstar TV) и редица OTT стрийминг услуги претърпяха смущения и временно губеха сигнал за отделни канали.

"Укртелеком", като най-големият национален оператор на фиксирана мрежа, не съобщава за пряко унищожен собствен главен дата център в тези конкретни дни, но претърпява индиректен натиск. Заради унищожаването на възела Cosmonova, както и инфраструктурата на Datagroup и Parkovy, се стигна до пренасочване на огромни обеми интернет трафик и магистрални смущения в цялата страна.

Според Министерството на дигиталната трансформационна политика на Украйна (Минцифра), в резултат на ударите по дата центровете около 100 000 абонати (домакинства) нямат интернет в Киев, което означава, че засегнатите са около четвърт милион.

За разлика от интернет абонатите, при телевизионните потребители няма официално обявено конкретно число, тъй като засегнатите канали се разпространяват през различни платформи. Каналите „Новини.LIVE“, „Армія TV“ и „Ми-Україна+“ изцяло загубиха сигнала си или бяха спрели излъчване. Националната обществена телевизия „Суспилне“ (Суспільне) съобщи за неизправност в част от онлайн видеоплейърите си, а сайтът и онлайн потокът на телевизия „Прямий“ спряха да се отварят.

Засегнати са предимно интерактивна телевизия (IPTV/OTT) в Киев и региона, а заради удари по D2 e засегната доставката на безплатна ефирна цифрова телевизия.