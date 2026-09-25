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Тръмп предоставя на Украйна лиценза за "Пейтриът"

Днес, 16:08
Тръмп обещал на Зеленски лиценза за "Пейтриът"
Тръмп обещал на Зеленски лиценза за "Пейтриът"

Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че американският му колега Доналд Тръмп е взел "окончателно решение" да предостави на Украйна лиценз за производство на ракети за системите за противовъздушна отбрана "Пейтриът", от които Киев отчаяно се нуждае, за да противодейства на руските удари с балистични ракети, предаде Франс прес.

"По време на последната ни среща президентът Тръмп ми потвърди, че да, той е взел окончателно решение: Украйна ще получи лиценз за производството на ракети "Пейтриът", заяви Зеленски по време на разговор с журналисти, след като се срещна с американския си колега в Ню Йорк тази седмица.

Това не е първият път, когато се съобщава, че САЩ са се съгласили да предоставят на Киев лиценз за производство на ракети за системи за противовъздушна отбрана. Още през юли журналисти писаха, че Вашингтон е започнал процедура по издаване на лицензи на Украйна за производство на ракети. По-късно обаче издаването на разрешението беше поставено под въпрос, тъй като Тръмп заяви, че основният му приоритет не са ракетите, а прекратяването на войната.

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Ключови думи:

Володимир Зеленски, Пейтриът, Доналд Тръмп

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