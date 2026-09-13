Тръмп обвини Украйна за високата цена на дизела в света

ЕПА/БГНЕС Причината за цената на дизела според американския президент са ударите по руските рафинерии.

Доналд Тръмп призова Володимир Зеленски да прекрати ударите по руската горивна инфраструктура и петролните рафинерии, заявявайки, че те са довели до недостиг на дизелово гориво на световния пазар.

„Зеленски трябва да направи едно нещо - да спре да унищожава дизеловото гориво в Русия. Той създава недостиг на дизел. Това няма нищо общо с Близкия изток - случва се заради войната между Русия и Украйна“, заяви президентът на САЩ.

В момента цената на дизела в САЩ поскъпва с рекордни темпове. Това представлява сериозен проблем за републиканците в навечерието на изборите за Конгрес.

Русия е един от най-големите износители на дизелово гориво в света. Заради украинските удари по руските петролни рафинерии обаче Русия въведе забрана за износ на дизелово гориво.