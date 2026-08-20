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Цената на дизела надхвърли 1.80 евро за литър

Чувства се недостиг на горива, алармираха търговци

20 Авг. 2026Обновена

Дизелът отново мина цени от 1.80 евро за литър. Втори ден средната цена за страната по данни на платформата Fuelo е 1.81 евро, като в някои бензиностанции на ОМВ, Шел и Еко литърът днес се продава за 1.84-1.87 евро.

Последно на такава цена дизелът се продаваше в края на април-началото на май след затварянето на Ормузския проток. По това време дизелът поскъпна с над 40% от началото на военния конфликт в Близкия изток.

Бензините също поскъпват. Най-масовият А95 днес се търгува за 1.56 евро за литър средно. През юли цената му бе паднала под 1.50 евро.

Притеснително е, че от Сдружението на малките търговци на горива алармират, че вече се чувства дефицит на горива.

"В базата в Русе втори ден няма А95. Други търговци се оплакват от липса в базата в Карнобат. И по отношение на дизела започват нарушения на доставките", заяви пред Нова тв Николай Николов от Сдружението на малките търговци на горива.

Той посочи, че поскъпването е и заради голямото търсене на горива през лятото, особено на дизела. Една от причините за недостига според него е масовото зареждане от преминаващи чуждестранни ТИР-ове, особено на погранични бензиностанции.

Междувременно правителството внесе в Народното събрание предложение за отмяна на забраната за износ на дизел и керосин, въведена през октомври 2025 г. 

Поскъпването на горивата е на фона на продължаващо покачване на котировките на петрола на международните пазари пети пореден ден. То е подхранвано от опасенията, че скоро ще има разрешение на военния конфликт в Близкия изток и отваряне на Ормузкия проток за корабоплаване, както и опасенията за допълнително свиване на световните запаси. Фючърсите с доставка през октомври на суровия петрол сорт "Брент", който е референтен за Европа, поскъпнаха днес до 91,81 долара за барел. Фючърсите на американския лек суров петрол WTI с доставка през септември, чийто контракт изтича по-късно днес, стигнаха 86 долара за барел.

 

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Ключови думи:

цени на горивата, дизел

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