ПП: Кабинетът не помага на бедните, а на земеделските босове

Новите мерки на правителството заради високите цени на горивата няма да облагодетелстват най-засегнатите, а голяма част от тях ще отидат за вдигане на печалбата на едрите земеделски производители, които ще продължавт да продават продукцията си на високи международни цени. Това коментира лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев в парламента.

Кабинетът обяви пакет от мерки за 300 млн. евро, които да подпомогнат най-уязвимите групи от населението и няколко икономически сектора - автобусен транспорт и земеделие.

Земеделците например ще получат субсидия от 170 млн. евро, която бе определена по-рано в Закона за държавния бюджет за 2026 г. От тях 100 млн. евро са предвидени за компенсации за високите цени на газьола. С тези средства държавният бюджет ще покрие 44 евроцента за литър газьол - разликата в цената му тази година спрямо 2025 г.

Василев посочи малкият бизнес като най-притиснат от цените на горивата, но той няма да получи помощи. Гражданите ще бъдат подпомогнати на принципа на "капковото напояване". "Определените 50 евро на 500 хиляди човека са напълно недостатъчни и подигравка. Всички други 6 милиона български граждани ще пият по една студена вода, може би от кошницата с грижа, като трябва да си купят и водата, и кошницата, и грижата, като гледаме какви цени има в тази кошница", каза Василев. Той определи премахването на акциза върху пропан-бутана като най-адекватната идея, но отбеляза, че тя изисква дълга нотификация от ЕК.

Бившият финансов министър и настоящ депутат от ГЕРБ Теменужка Петкова смята, че мерките са "странна смесица" и вече са били прилагани. И според нея няма гаранция, че чековете ще стигнат до най-нуждаещите се. Тя отбеляза, че мярката за подпомагане на тежкотоварния транспорт е била реализирана от кабинета на Росен Желязков.

От "Демократична България" се изказаха в същия тон - че мерките на правителството срещу високите цени на горивата са ограничени и няма да осигурят достатъчна подкрепа за гражданите, както и че високият бюджетен дефицит е оставил държавата без необходимия резерв за реакция при кризи. "Много пъти предупреждавахме по време на процедурата за Бюджет 2026, че когато планираш дефицит от 5,7%, 7,2 млрд. евро дефицит и 10,1 млрд. евро нов дълг, оставаш без буфер при евентуални кризи“, каза Владислав Панев.