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Кабинетът дава чек за 50 евро на бедни за скъпите горива

Правителството обяви мерки за подпомагане на граждани и бизнеси за 300 млн. евро

18 Септ. 2026Обновена
Кабинетът обяви мерки за подпомагане заради скъпите горива.
Кабинетът обяви мерки за подпомагане заради скъпите горива.

Еднократен чек от 50 евро ще получат като помощ заради скъпите горива близо 550 000 български граждани от най-уязвимите групи с доходи под линията на бедност.

Мярката е предназначена за хора, които в момента получават различни социални помощи, включително деца без родителска грижа, лица с помощи за отопление, семейства, които отглеждат деца с увреждания, приемни семейства, военноинвалиди, обясни социалният министър Наталия Ефремова.

За разлика от пролетното подпомагане след скока на цените на горивата заради войната в Близкия изток, което бе 20 евро месечно, този път няма да се изисква получателите да притежават автомобил. „Не поставяме такова изискване, тъй като нискодоходните семейства не винаги притежават автомобил, а разходите на храните и услугите се повишават във връзка с кризата в Близкия изток и отражението й върху цените и у нас. Затова ще подкрепим двойно по-широк кръг лица“, посочи Ефремова.

Изплащането на 50-те евро ще стане по служебен път по картите или по пощата, в зависимост от това как до момента хората получават социалните си помощи. Имаме готовност през октомври да преведем парите, уточни министър Ефремова. От думите й стана ясно, че не се очакват още чекове за месеците ноември или декември, ако цените на горивата останат все така високи. "Смятаме, че до края на годината тези 50 евро са напълно достатъчни да компенсират повишените разходи на най-уязвимите групи от населението", каза Ефремова. Тази мярка ще струва 37 млн. евро на бюджета. 

Вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев обяви още няколко мерки, оценени общо за над 300 млн. евро.

Премахва се акцизът за пропан-бутана. Допълнителни субсидии ще получат транспортните фирми за междуградски и ученически превози, линейките, както и тежкотоварните превозвачи.

Премахването на акцизът за пропан-бутана е в полза не само на гражданите, които карат автомобили с газови уредби, но и на автомобилни превозвачи, които използват това гориво, каза министър Пулев. За да се приложи тази мярка обаче, са необходими законови промени. Правителството смята, че парламентът бързо ще ги гласува, така че цената на пропан-бутана да падне още през октомври, като нулевият акциз остане в сила до края на 2026 г. Мярката е разчетена за около 15 млн. евро - по 5 млн. на месец.

На журналистически въпрос дали и за другите видове горива може да се премахнат акцизите, ако цените продължат да растат, вицепремиерът отговори: "Слагаме край на хеликоптерните пари. Видяхме мерките на предишните правителства. Там не се правеше разлика дали субсидията се ползва от човек, който кара "Лада", или човек, който кара "Мерцедес". Ние насочваме фокуса към субсидии за най-уязвимите и към тези сектори, така че поскъпването на горивата да не води до повишение на цените на всички останали стоки".

Пулев припомни, че с бюджета за 2026 г. вече е отпусната допълнителна субсидия от 55 млн. евро за тежкотоварните превози, а за земеделците - намаление на акциза за газьола.

Тези мерки вече получиха нотификация от Брюксел и още този месец ще заработят, каза Пулев.

Земеделците ще получат компенсации от 44 евроцента за литър газьол, които да покрият разликата в цената му спрямо 2025 г. Общата помощ е 170 млн. евро, също определена през юли с приемането на бюджета за 2026 г. От тях 100 млн. евро са компенсации за газьола за 14 861 български фермери. Останалите средства до 170 млн. евро ще се насочат към близо 41 000 стопанства за компенсиране на увеличението на цените на торовете. От земеделското министерство уточниха, че съгласно европейските разпоредби на един бенефициент не може да се изплащат повече от 50 000 евро.

 

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цени на горивата

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