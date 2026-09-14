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Търговците ще описват в регистър всяка ябълка и всеки картоф

Дистрибутори и търговци ще докладват на Министерство на икономиката движението на основни хранителни стоки

Днес, 16:27
Държавата свали ДДС на хляба до 0% през 2023 и 2024 г., за да тушира скока в цената вследствие на повишени разходи за производство и търговия.
Илияна Димитрова
Държавата свали ДДС на хляба до 0% през 2023 и 2024 г., за да тушира скока в цената вследствие на повишени разходи за производство и търговия.

Управляващите подготвят поредна административна бухалка за бизнеса. Десетки хиляди търговци и дистрибутори ще трябва да декларират в нов регистър всяка доставка на основни хранителни продукти.

Движението на тридесетина стоки ще се докладва в Министерството на икономиката - от първото им пускане на пазара от производител или вносител през преминаването им през всеки следващ дистрибутор и търговец на едро до продажбата им в търговските вериги.

Това е поредният метод, с който управляващите искат да регулират цените на хранителните стоки. Въпросният регистър за проследимост по веригата на доставки бе създаден с последните промени в Закона за защита на конкуренцията от юни. Сега министърът на икономиката Александър Пулев е публикувал за обществено обсъждане проект на специална наредба за условията и реда за водене и поддържане на електронния централен регистър и за информацията, която трябва да постъпва в него. 

В проектонаредбата е публикуван и списъкът с проследяваните стоки - различни разфасовки пилешко, свинско и телешко месо, кайма, прясно и кисело мляко, сирене, кашкавал, хляб "Добруджа", брашно, ориз, боб, леща, захар, слънчогледово олио, яйца, домати, краставици, картофи, зеле и ябълки.

Всички оператори по веригата трябва да докладват подробни данни за продуктите от списъка и да описват придружаващите документи. Дистрибуторите трябва да посочат от кого, кога, къде гr получават и на кого продават. Търговците на едро и дребно - единичните цени, фактурната стойност, търговските отстъпки, включените в цената разходи, надценките, печалбата, ценовите намаления.

Без ангажимент да подават данни в новия електроенен регистър са земеделските производители и по-малките крайни търговци с годишни обороти под 50 млн. евро.

Извънредни разходи

Регистърът ще създаде допълнителна административна тежест за фирмите, задължени да подават данни за проследимост на стоките, се казва в оценката на въздействието на съответната наредба. Засегнати ще бъдат над 120 големи предприятия и близо 31 800 малки и средни предприятия, които ще трябва да наемат допълнително персонал.

Оценката показва твърде обезпокоителна стойност на извънредните разходи за фирмите  - близо 60 милиона евро за една година. Допълнителната административната тежест е изчислена с помощта на публикувания на Портала за обществени консултации (sategy.bg) Интерактивен калкулатор. Според тази оценка бизнесът ще извършва средно 120 докладвания годишно, а всяко докладва щяло да отнеме по 17 часа за големите предприятия и по 2 часа за малките и средните предприятия.

Дистрибутори и търговци се силно озадачени как е изчислено, че ще правят само по 120 докладвания към новия регистър на година.

"Как го смятат не знам, защото ако една малка фирма има 20 доставки на ден, ще трябва да подава над 5 000 декларации годишно. Та тези 60 милиона евро разходи ми се струват лоша математика, като за PISA", коментира засегнат търговец.

Според авторите на наредбата в дългосрочен план щяло да се усети намаляване на административния натиск по веригата за доставки, защото ще се премахне дублиращото подаване на информация към множество други контролни институции. 

Не става ясно дали ще остане докладването към НАП на всяко движение на стоки с висок фискален риск. Повечето от стоките в новия списък на министър Пулев са именно стоки с висок фискален риск, чието движение от две-три години също се докладва подробно в реално време пред данъчната агенция.

От "Демократична България" призоваха вицепремиера и министър на икономиката Александър Пулев да оттегли наредбата, защото всяка подобна регулация влиза в крайната цена и не води до поевтиняване на стоките.

"Милиони човекочасове ще отидат за канцеларска работа, за да има информация в министерството. Администрацията нямат идея как работи частния сектор. Там трябва да назначават цели отдели да попълват в регистъра фактури, стокови разписки и други документи. Десетки и стотици всеки ден. Пълен блокаж", коментира Владислав Панев, депутат от ДБ.

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административна тежест, електронен регистър, сваляне на цени

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