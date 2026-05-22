Чиновниците няма да искат акт за раждане или смърт

Гражданите вече няма да разнасят на хартия част от документите, изисквани от администрацията

Да отпадне изискването гражданите да представят удостоверение за раждане, удостоверение за сключен граждански брак, препис-извлечение от акт за смърт, удостоверение за постоянен адрес и удостоверение за наследници, при заявяване на административни услуги. Информацията от тях да бъде представяна служебно. Това предвиждат промени в Закона за гражданската регистрация, пуснати за обществено обсъждане от регионалното министерство.

Предвижда се още обединяване на заявлението за постоянен адрес и адресната карта за настоящ адрес в една бланка – заявление за адресна регистрация. Така, когато постоянният и настоящият адрес съвпадат, гражданите ще подават само едно заявление в общинската администрация, а не отделни, както досега.

Създава се възможност съобщенията за раждане на дете и за смърт да се съставят и изпращат по електронен път от лечебното заведение, където е настъпило събитието, до общинската администрация, отговорна за съставянето на съответния акт чрез Националната здравноинформационна система.

Целта на изготвения законопроект e изпълнение на мерките, заложени в Плана за действие за внедряване на административни услуги от типа „епизоди от живота“, приет с Решение № 176 от 21 март 2025 г. на Министерския съвет, и цели максимално облекчаване на гражданите.