И агенцията по рибарство отива под ножа

Поредна порция от голямата административна реформа на кабинета "Радев" излезе наяве. Министерството на земеделието смята да закрие изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, като я обедини с Агенцията по горите в един общ мастодонт. За плана, както и при другите спорни промени, се разбра неофициално от изтичането на анализ за структурите към министерството. Новината дойде от синдикатите в сектора, които заплашиха със стачни действия.

Обединението на двете агенции може да ни навлече доста проблеми, включително пред ЕК. То няма да доведе до съществени икономии, тъй като ще съкрати всичко на всичко четири ръководни длъжности. Всички 220 щата на рибарската агенция осъществяват функции, които са задължителни по европейското право, посочват от КТ "Подкрепа". Преходният процес ще струва скъпо, тъй като изисква промени в Закона за рибарството и аквакултурите, пренотификация пред институциите в Брюксел, подмяна на системи, разрешителни и лицензи, както и риск от загуба на висококвалифициран инспекторски и правен състав по морско право. Той ще наложи и правоприемство по десетки договори, проекти и информационни системи, а също ще замрази текущите процедури по закона за обществените поръчки.

Двете агенции нямат обща предметна област. ИАРА прилага пряко приложимо право на ЕС в област на изключителна компетентност на Съюза, с пряка отчетност пред Европейската комисия. Агенцията по горите прилага национално законодателство (Закон за горите).

Сливането идва в много неудачен момент – тече най-мащабната реформа на контрола от 2009 г. насам, пишат още от "Подкрепа". Регламент (ЕС) 2023/2842 налага на България задължителни срокове – 10.01.2028 г., за дистанционно електронно наблюдение (REM) на кораби над 18 м и за електронно докладване на кораби под 12 м, при вече изтекъл срок по чл. 55 (любителски риболов), напълно електронно докладване към ЕК на всички първи продажби, приемане и транспорт на продукти от риболов, пълна електронна проследяемост „от кораба до чинията“, въвеждане на електронен риболовен дневник за всички кораби под 12 метра и предаване и рапортуване на всички данни към ЕК в реално време, изброяват служителите на агенцията. Преобразуване на компетентния орган в периода 2026–2027 г. означава двойна институционална промяна в най-критичния прозорец за изпълнение.

Неизпълнението, предупреждават синдикатите, ще ни струва солено. При прецедент с Франция санкциите са били еднократно 20 млн. евро и по 57,76 млн. евро на шест месеца за недостатъчен контрол на рибарството.