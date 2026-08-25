От декември ще има тестове за почтеност за чиновниците

От 1 декември за позициите с висок корупционен риск в държавната администрация ще се държат тестове за почтеност. Това обаче ще става само за бъдещи назначения и няма да засегне близо 20 000 служители, заемащи в момента такива длъжности. Това гласуваха днес окончателно депутатите с промени в закона за държавния служител. С приемането на промените днес на извънредно парламентарно заседание приключи бързането с изпълнението на ангажиментите ни по Плана за възстановяване и устойчивост.

Опозицията съсипа от критики текстовете, че позволяват произвол, субективна преценка и много вратички да се заобиколят новите изисквания, но управляващите ги гласуваха такива, каквито ги бяха замислили. Така от 1 декември в администрацията ще има служители, които заемат високорискови позиции без тест за почтеност. Ще има и такива, които ще ги заемат въпреки провала си на такъв тест. А ще има и трета категория – тези, които изпълняват закона и са издържали успешно теста, преди да заемат ключова длъжност.

Промените очертават категория длъжности в администрацията с висок корупционен риск – ръководни и експертни позиции, които боравят с отпускане на финансови средства и управление на имоти, като обществени поръчки, концесии, одитиране, издаване на разрешения за стопанска дейност и др. Тези длъжности ще се заемат след успешно издържан тест за почтеност, който ще е психометричен. Това обаче ще важи само за назначения след 1 декември 2026 г. Заварените служители няма да се явяват на тест. Започналите процедури до влизането на закона в сила се приключват по стария ред, т.е. без тест. Назначенията в следващите три месеца също ще се спасят от тестове, защото няма техническа готовност те да се провеждат. С това изключенията не приключват.

Въпреки че тестовете са задължителни, част от хипотезите по назначенията предвиждат те да се вземат предвид само по преценка на ръководителя. Когато например за високорискова длъжност се оправомощава човек от същата администрация, той трябва да държи тест до един месец от прехвърлянето си. При неуспешно положен тест обаче няма задължение той да бъде отстранен от съответната длъжност – органът по назначението "може да прекрати оправомощаването", пише в закона. По същия начин са описани действията и при преназначаване на служител на високорискова длъжност, както и при случаи на заместване.

Валидността на резултата от успешно издържан тест за почтеност е три години. Лице, което не е издържало успешно тест за почтеност, не може да се яви на следващ в срок от една година. Всичко за тестовете ще бъде описано в Наредба на Министерския съвет.

Формулировката "може да прекрати, а може и да не прекрати" бе сред най-остро критикуваните от опозицията, заедно с факта, че изключенията са твърде големи и на практика хиляди служители ще продължат да заемат високорискови длъжности без тест. Управляващите се измъкнаха с общи приказки, че това са превантивни текстове. Многократно се изтъкваше и че нито една от формулировките в закона не е ясно дефинирана – какво е висок корупционен риск, как се степенува той, кога тестът за почтеност е издържан успешно. Бившият външен министър Георг Георгиев (ГЕРБ) апелираше от списъка да отпадне Постоянният секретар на Външно, защото при него няма висок риск от корупция. Велислав Величков (ПП) видя и опасност от произвол и отстраняване на неудобни хора. Любопитен детайл е, че част от тези забележки присъстват в становищата по закона на самите министерства на ПБ, и въпреки това нищо по тези въпроси не бе променено. Мнозинството заяви, че ще изкорени тотално корупцията, но не разсея усещането, че единственият смисъл от промените са парите от ПВУ.

ХОУМ ОФИС

Два дни в седмицата държавните служители ще имат право да работят от разстояние. "Трябва да направим атрактивна държавната служба", коментира по този повод Младен Трифонов от ПБ. "И на мен не ми беше това мечтата, но се наложи да поработя 20-ина години в държавната администрация", даде себе си за пример той.