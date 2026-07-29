ПБ пришпориха псевдотестове за почтеност на чиновниците

По бърза процедура "Прогресивна България" засили промени в закона за държавния служител, с които се определят позиции с висок корупционен риск в държавната администрация и се въвеждат тестове за почтеност. Днес промените минаха на първо четене и, макар да са затрупани от критики, ще се пришпорят другата седмица за окончателно приемане – срокът за предложения между първо и второ четене беше съкратен на три дни. Бързането е разбираемо, защото промените са условие по Националния план за възстановяване и устойчивост и прилагането на европейски директиви. Самите управляващи обаче говореха вчера за нужда от сериозно прецизиране.

Многократно ПП и ДБ настояваха в пленарна зала да се даде максимален срок за прецизиране на предложенията, за да стане работещ законопроектът. ПБ обаче не ги чуха, като даже първоначално шефката на правната комисия Янка Тянкова твърдеше, че с трите дни щяло да има време през целия август за предложения. После обаче оттегли това си твърдение, тъй като всъщност срокът изтича в понеделник.

Промените минаха с широка подкрепа от всички парламентарни сили, защото са принципни. Въпросите около тях обаче са много, тъй като текстовете са съвсем бланкетни и съществената им част ще бъде изяснена в наредби на Министерския съвет. Описват се 11 позиции с висок корупционен риск, но не се дефинира какво е висок корупционен риск, посочи опозицията. Кандидатите за тези позиции ще се явяват на тест за почтеност, но какъв ще е той – законът мълчи. Споменато е само че в комисиите за провеждането им ще има психолози и ще бъдат заложени психометрични стандарти.

Как ще се гарантира еднакво прилагане на тестовете към всички, как ще се оценява представянето на кандидатите, какво ще съдържат тестовете попита Любен Иванов от ДБ. Велислав Величков от "Правосъдие за всеки" попита как точно с психометрични показатели ще се измерва почтеност, има ли научна верификация и научен преглед на тези тестове. Самият инструмент може да създаде риск от произвол, политически натиск и неравно третиране, изтъкна той в задълбочен анализ на предложенията. Как се разграничава висококорупционният риск от некомпетентността, попита още депутатът от гражданската квота на ПП. Управляващите не си направиха труда да отговорят, поради което реална дискусия нямаше.

Почти цялата опозиция подкрепи и промени в същия закон, предложени от Божидар Божанов от ДБ. За тях гласува дори един депутат на Радев, но останалите се въздържаха, поради което тези предложения останаха без шанс. Божанов предлага конкурсите за постъпване на държавна служба да се провеждат на два етапа – централизиран и специализиран. В централизирания трябва да има тестове за определяне нивото на общата компетентност и основните познания, необходими за замане на доржавна служба. В неговия проект се предвиждаше и всички настоящи държавни служители да минат този централизиран тест и да бъдат освободени, ако не го издържат. Имаше и поредни предложения за оптимизиране на работата на администрацията, но управляващите ги оставиха без последствия.

Кои са позициите с висок корупционен риск

– главните и административните секретари на министерствата и МС, и постоянните секретари в МВнР и МО;

– ръководители и служители от звената, които провеждат обществени поръчки и сключват договори;

– ръководители и служители, участващи в процедури по закона за концесиите;

– ръководители и служители, натоварени с финансово управление и контрол на средствата от ЕС и др. национално и външно финансиране;

– ръководители и служители, пряко ангажирани в управлението и разпореждането с имоти държавна собственост;

– ръководители и служители в звената за лицензиране, регистрация, издаване на разрешения за извършване на стопанска дейност;

– ръководители и служители, осъществяващи контролни и надзорни функции по специален закон;

– ръководители и служители, участващи в управление на човешки ресурси или в конкурсни комисии;

– ръководители и служители в звената за вътрешен одит;

– ръководители и служители в инспекторати;

– ръководители и служители в структурите за придобиване на българско гражданство и за предоставяне право на пребиваване на чужденци.