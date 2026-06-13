Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Закон въвежда тест за почтеност за висшите чиновници

Нови промени посочват позициите с висок корупционен риск в администрацията

Днес, 06:32
Някои позиции в държавната администрация ще се заемат само след тест за почтеност.
Pexels
Някои позиции в държавната администрация ще се заемат само след тест за почтеност.

11 ръководни позиции в държавната администрация се определят като носещи висок корупционен риск и за заемането им държавните служители ще минават тест за почтеност. Това предвиждат промени в закона за държавния служител, предложени от Министерския съвет и публикувани за обществено обсъждане. Приемането им е неизбежно – свързани са с ПВУ и европейски директиви.

11-те позиции с висок корупционен риск са:

 – главните и административните секретари на министерствата и МС, и постоянните секретари в МВнР и МО;

– ръководители и служители от звената, които провеждат обществени поръчки и сключват договори;

– ръководители и служители, участващи в процедури по закона за концесиите;

– ръководители и служители, натоварени с финансово управление и контрол на средствата от ЕС и др. национално и външно финансиране;

– ръководители и служители, пряко ангажирани в управлението и разпореждането с имоти държавна собственост;

– ръководители и служители в звената за лицензиране, регистрация, издаване на разрешения за извършване на стопанска дейност;

– ръководители и служители, осъществяващи контролни и надзорни функции по специален закон;

– ръководители и служители, участващи в управление на човешки ресурси или в конкурсни комисии;

– ръководители и служители в звената за вътрешен одит;

– ръководители и служители в инспекторати;

– ръководители и служители в структурите за придобиване на българско гражданство и за предоставяне право на пребиваване на чужденци.

Най-любопитната част от тези промени – какви ще са тестовете за почтеност, ще се изясни при приемане на наредба от Министерския съвет. От записаното в проектозакона обаче става ясно, че в комисиите за провеждането им ще има психолози и ще бъдат заложени психометрични стандарти. Тестовете ще са с валидност една година. Ще се държат при кандидатстване за съответната длъжност, при повишаване на по-висока длъжност или по препоръка на инспектората.

Според проучване на ЕК от 2024 г. като области с висок риск от корупция в ЕС се посочват обществените поръчки, здравеопазването, финансовият сектор, строителството и инфраструктурата, отбраната и сигурността, както и спорта.

С други промени се въвежда и право на държавните служители да работят от разстояние. Това ще е възможно не повече от осем дни месечно. Броят на дните и начинът на извършване на работа от разстояние се определят с устройствения правилник на съответната администрация.

Сега възможност за дистанционна работа има само за хора с трайни увреждания и при извънредно положение или извънредна обстановка. В същото време за хората на трудов договор възможностите са доста по-големи. 

През последните 5 години са постъпили редица предложения от администрациите относно въвеждането на по-гъвкави форми на организацията на работа за държавните служители, пише в мотивите към законопроекта. В тях се изтъква, че през пандемията работата от разстояние не е довела до спад в продуктивността. 

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

закон за държавния служител, държавни служители, чиновници, държавна администрация

Още новини по темата

Депутат разкри вратички за щедри заплати
13 Юни 2026

Появи се идея за 2% осигуровка на държавните служители
04 Юни 2026

Гълъб Донев ще ръководи Съвета за административна реформа
20 Май 2026

Полицаи и военни се оказаха извън съкращенията
19 Май 2026

Задават се тежки спорове за заплатите в МВР, съдебна власт и ВУЗ

19 Май 2026

Кабинетът реже заплатите на чиновници и министри
18 Май 2026

"Болезнена" административна реформа започва още тази година
17 Май 2026

Правителствата са временни, администрацията – вечна
13 Май 2026

Опозицията тества Радев с проект за съкращаване на чиновници
04 Май 2026

За година институциите загубиха дела за рекордните 828 млн. лв.

02 Май 2026

Кабинетът поправя в евро заплатите на чиновниците
16 Апр. 2026

Кабинетът е забравил да превалутира праговете за заплатите на чиновниците
31 Март 2026

Управляващите ще намалят бонусите, но друг път
27 Ноем. 2025

При чиновниците даже тройка носи бонус
17 Ноем. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Руското присъствие в България: близо 11 000 имота и над 7800 фирми
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Как да се правиш на луд за "незаконен град"
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Изборът на ЦИК е стъпка към увековечаване на статуквото
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса