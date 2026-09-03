Властта спешно променя Кодекса за застраховане заради "ДаллБогг"

Илияна Кирилова Промените в Кодекса за застраховане заради отнетия лиценз на "ДаллБогг: Живот и здраве" може да доведат до оскъпяване на "Гражданска отговорност".

Депутати от "Прогресивна България" са внесли промени в Кодекса за застраховане, които силно будят подозрение, че са писани спешно, за да тушират очаквани финансови трусове след отнемането на лиценза на застрахователната компания "ДаллБогг: Живот и здраве" АД.

Името на компанията не се споменава в мотивите на законопроекта, но от предложените промени е лесно да се направи връзката с нея. И за да станат законовите промени възможно най-бързо, Комисията за финансов надзор и правителството използват депутати за вносители, което заобикаля съгласуването и общественото обсъждане.

В началото на юни КФН отне лиценза на "ДаллБогг: Живот и здраве" АД заради груби и системни нарушения на изискванията в Кодекса за застраховането и правилата за пазарно поведение. Компанията бе лидер в застраховането с "Гражданска отговорност" у нас с активни близо 300 хиляди полици, но КФН откри сериозен недостиг на технически резерви. След отнемането на лиценза изплащането на обезщетения по този вид застраховки се гарантира от специалния Гаранционен фонд. Процедурата е ясна - претенциите се предявяват към квесторите на застрахователя и ако няма средства да бъдат изплатени обезщетения, тогава Гаранционният фонд, ако прецени, че претенциите са допустими, преминава към плащане.

Гаранционният фонд трябва да гарантира и обезщетения по настъпили щети в чужбина - основно в Румъния, Полша и Италия, където "ДаллБогг" работеше активно до преди година. По принцип щетите в чужбина се изплащат от Националното бюро "Зелена карта", но ако в него няма достатъчно наличност, плащанията отново се извършват от Гаранционния фонд.

Законовите промени, предложени от "Прогресивна България", са основно в две направления - увеличаване на източниците на финансиране на Гаранционния фонд, ако се появи недостиг, и ускоряване на процедурата за изплащане на обезщетения в чужбина.

Активите на Гаранционния фонд са около 220 млн. евро, но няма информация за сумата, която може да се наложи да бъде извадена за обезщетения по застраховките на "ДаллБогг". Има опасения за отваряне на дупка от стотици милиони евра, тъй като застрахователят бе лидер в "Гражданската отговорност" у нас с най-много полици. Точна сметка не може да бъде направена, защото претенциите зависят от съдебните дела и може да се появят години по-късно.

С предлаганите законови промени се прецизират начините на попълване на фонда - чрез заеми, включително и външни, чрез авансови вноски от застрахователите, както и чрез увеличаване на размера на годишната им вноска. Предвижда се авансовите вноски да зависят от размера на ефективно внесените вноски от застрахователите за предходната календарна година. На практика това означава при недостиг другите големи застрахователни компании, които продават "Гражданска отговорност", да покрият сметката на "ДаллБогг". Това неминуемо ще се отрази и на цената на "Гражданска отговорност" към крайните потребители.

Предвижда се също КФН по своя инициатива да приема решения за покриване на недостиг в подфондовете на Гаранционния фонд, а не само по предложение на управителния съвет на фонда. "Изменението е необходимо с оглед гарантиране на платежоспособността на фонда и осигуряване на своевременна реакция при възникване на необходимост от допълнително финансиране", пише в мотивите.

Другият тип промени са опит да се избегнат ситуации, при които Националното бюро "Зелена карта" няма достатъчна ликвидност, за да се разплаща с други бюра - проблем, заради който България бе под мониторинг дълго време и дори в един период беше застрашена от изключване от системата "Зелена карта". Предложението е Гаранционният фонд директно да покрива щетите в чужбина. Той ще прави това в седемдневен срок, а с извършване на плащането ще встъпва в правата на бюрото срещу съответния застраховател.

Всички тези промени неминуемо ще доведат до повишение на вноските, които застрахователните компании правят към Гаранционния фонд. Те не са променяни от години - за всяка полица "Гражданска отговорност" застрахователите превеждат 12.50 лв. за Фонда за незастраховани МПС и 3.50 лв. за Обезпечителния фонд. През 2025 г. в тези два подфонда са влезли съответно 54.6 млн. лв. и 14.6 млн. лв. Увеличението на размера на вноските на застрахователите в Гаранционния фонд от своя страна ще доведе до поскъпване на "Гражданска отговорност".