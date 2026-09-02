Министър Пеев смени ръководството на "Холдинг БДЖ"

Със заповед на министъра на транспорта и съобщенията Георги Пеев е назначен нов Съвет на директорите на „Холдинг БДЖ" ЕАД.

"Промяната има за цел да осигури приемственост, висока професионална експертиза и ефективно управление на националния железопътен превозвач до провеждането на конкурсна процедура по реда на Закона за публичните предприятия", посочват от транспортното министерство.

Досегашните членове на Съвета на директорите – Борислав Арнаудов, Георги Велков и Людмил Иванов, са освободени.

В новия състав на Съвета на директорите влиза бивш шеф в железопътния холдинг - Иван Личев. Той е финансов и оперативен мениджър с над 30 години професионален опит в секторите на инженерството, финансите, енергетиката и транспорта, а в периода ноември 2019 г. – декември 2021 г. е генерален мениджър на „БДЖ – Товарни превози". От министерството припомнят, че успешно е реализирал мащабно преструктуриране на дружеството и оптимизация на структурата, като за две години възвръща пазарния му дял до над 50% в железопътния товарен транспорт в България. Заемал е и редица други висши длъжности, включително главен финансов директор на „Български пощи", главен финансов директор на „Българска енергетика" АД, главен оперативен директор на „Dietsmann Energoremont Holding" AD и председател на УС на „Енергоремонт холдинг" АД. Иван Личев се присъединява към Съвета на директорите в качеството си на независим член съгласно изискванията на Закона за публичните предприятия.

В борда на директорите е назначен и Кристиан Ваклинов, който е с 9-годишен професионален стаж в търговската дирекция на „БДЖ - Пътнически превози". "Кристиян Ваклинов е популярен в общественото пространство с активната си гражданска дейност в защита на железопътния транспорт у нас. През 2013 г. той инициира кампанията за спасяване на Родопската теснолинейка Септември – Добринище и работи по възстановяването на вечерния влак Добринище – Якоруда. За приноса си е отличен като „Личност на годината" в Пазарджик през 2014 г., бил е официален гост в Президентството като съвременен будител през 2018 г., а през 2021 г. е сред избраните 10 имена в класацията на БНР „Будител на годината", припомнят от Министерството на транспорта.

Инж. Кънчо Христов е третият назначен нов шеф в жп холдинга. Той е строителен инженер с дългогодишен опит в управлението и изпълнението на големи инфраструктурни проекти с европейско финансиране. В периода септември 2012 г. – февруари 2016 г. Христов управлява ключови европейски проекти в Община Казанлък на обща стойност над 200 милиона лева, включително етапите на проекта за „Интегриран градски транспорт" и разширението на Градската пречиствателна станция за отпадни води на стойност 22.5 млн. лв. В частния сектор има богат опит като управител, съдружник и проектант на промишлени, търговски и военни обекти, сред които изграждането на над 50 бензиностанции (Shell, Amoco), първата централа на Raiffeisen Bank у нас, търговски центрове и хангарното стопанство на ВВС за военно-транспортните самолети Spartan.

Предстоящите процедурни стъпки изискват новоназначеният състав на Съвета на директорите на „Холдинг БДЖ" ЕАД да проведе първо заседание, на което членовете ще изберат от своя състав кой ще заеме поста на изпълнителен директор. След разпределянето на функциите в съвета съответните документи ще бъдат внесени за официално вписване в Търговския регистър, като процедурата се очаква да отнеме няколко работни дни.