За часове са хванати опасни фъстъци, чай и млечни продукти

Само за броени часове у нас са хванати опасни храни от няколко държави и наше производство с изтекъл срок на годност.

Ядките са сред най-проблемните хранителни продукти. Вчера са задържани близо 40 тона фъстъци заради наднормени концентрации на афлатоксини В1 и В2, както и на общото съдържание на афлатоксини В1, В2, G1 и G2. Те са в две пратки – едната с тегло около 20 тона и произход САЩ, а другата – 18 тона от Египет. Пратките са пристигнали с кораби на пристанище Варна и са официално задържани, съобщи агенцията по храните. Афлатоксините са токсични вещества, произвеждани от някои плесени, които могат да се развиват по храни като фъстъци, царевица, зърнени и маслодайни култури. Те са особено опасни, защото са силно канцерогенни, а продължителното излагане на високи количества може да увреди черния дроб и да увеличи риска от рак на черния дроб. Освен това афлатоксините могат да потискат имунната система, а при остро отравяне с големи количества да причинят тежко чернодробно увреждане и дори смърт.

За пратката с произход САЩ бизнес операторът има две възможности - тя да бъде унищожена или да бъде подложена на специална обработка в одобрено за целта предприятие на територията на Европейския съюз, при спазване на приложимите нормативни изисквания. БАБХ очаква официалното решение на вносителя. Вносителят от Египет е решил да я насочи към преработка за храна на животни в предприятие в Нидерландия.

В 720 кг пакетиран чай от Китай пък е установено наднормено съдържание на остатъци от пестициди. И тази пратка е минала през пристанище Варна. Пратката включва 520 кг черен чай и 200 кг чай „оолонг“ и е предназначена за реализация на пазара на Европейския съюз. Лабораторният анализ е показал наличие на три пестицида, които не са одобрени за употреба, както и на пет разрешени пестицида в количества над установените максимално допустими нива, определени в европейското законодателство за безопасност на храните. Това е и големият проблем с храни извън Европейския съюз – използването на забранени пестициди. Чаят ще бъде унищожен.

Проблеми има и с родните стоки. В млекопреработвателно предприятие в област Хасково са установени над един тон млечни продукти с изтекъл срок на годност. Проверката е извършена във връзка с постъпил сигнал. Количествата включват 684,6 кг продукт за мазане с масло, 276 кг моцарела и 200 кг извара. Храните са насочени за унищожаване, а производителят ще бъде глобен.