Владимир Малинов се озова начело на "Газов хъб Балкан"

Интригата с кариерата на Владимир Малинов приключи. В началото на август дългогодишният директор на "Булгартрансгаз" бе отстранен от поста от кабинета "Радев" - не защото е изпаднал в немилост, а, както се разбира сега, за да бъде награден с нова интересна и важна длъжност. Той е новият председател на съвета на директорите на "Газов хъб Балкан" - голямата борса на България за търговия с природен газ.
Малинов се утвърди като ключова фигура и неизменен ръководител на едно от най-важните енергийни предприятия - оператора на газопреносната система на България "Булгартрансгаз" - при управлението на ГЕРБ, подкрепяно от Делян Пеевски. Но успя да спечели и експрезидента Румен Радев, който дори го направи енергиен министър в едно от служебните си правителства.
Името на Малинов бе замесено в поредица сделки и договори, предизвикали големи скандали - като изграждането на "Балкански поток" (проект, изключително важен за Русия) и разширението на газохранилището в Чирен (опорочени и отменени обществени поръчки). А опозицията и до днес твърди, че именно бившият шеф на "Булгартрансгаз" е един от архитектите на договора на Булгаргаз с "Боташ", който според Румен Радев беше много изгоден, а пък се оказа, че се налага да се предоговаря.
И така, сега Малинов ще е начело на хъб "Балкан" и като председател на борда ще държи под око борсовите сделки за природен газ.
На неговото място като изпълнителен директор на "Булгартрансгаз" е назначен Кирил Раваначки, който пък беше шеф на газовия хъб досега, а от февруари 2023 г. е член на управата на „Булгартрансгаз“ ЕАД.