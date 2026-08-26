Владимир Малинов се озова начело на "Газов хъб Балкан"

Интригата с кариерата на Владимир Малинов приключи. В началото на август дългогодишният директор на "Булгартрансгаз" бе отстранен от поста от кабинета "Радев" - не защото е изпаднал в немилост, а, както се разбира сега, за да бъде награден с нова интересна и важна длъжност. Той е новият председател на съвета на директорите на "Газов хъб Балкан" - голямата борса на България за търговия с природен газ.

Малинов се утвърди като ключова фигура и неизменен ръководител на едно от най-важните енергийни предприятия - оператора на газопреносната система на България "Булгартрансгаз" - при управлението на ГЕРБ, подкрепяно от Делян Пеевски. Но успя да спечели и експрезидента Румен Радев, който дори го направи енергиен министър в едно от служебните си правителства.

Името на Малинов бе замесено в поредица сделки и договори, предизвикали големи скандали - като изграждането на "Балкански поток" (проект, изключително важен за Русия) и разширението на газохранилището в Чирен (опорочени и отменени обществени поръчки). А опозицията и до днес твърди, че именно бившият шеф на "Булгартрансгаз" е един от архитектите на договора на Булгаргаз с "Боташ", който според Румен Радев беше много изгоден, а пък се оказа, че се налага да се предоговаря.

Бивш енергиен министър не се яви на призовка от хората на Кьовеши Бившият служебен министър на енергетиката Владимир Малинов не се е явил днес в българския офис на Европейската прокуратура, след като е бил призован от нея да му бъдат предявени обвинения, съобщи Нова тв, позовавайки се на свои източници.

Радев се скри зад търговските дружества за "Боташ" Проблемите за прозрачността около газовото споразумение с турската държавна компания „Боташ" отново останаха без конкретен отговор от страна на премиера Румен Радев.

И така, сега Малинов ще е начело на хъб "Балкан" и като председател на борда ще държи под око борсовите сделки за природен газ.

На неговото място като изпълнителен директор на "Булгартрансгаз" е назначен Кирил Раваначки, който пък беше шеф на газовия хъб досега, а от февруари 2023 г. е член на управата на „Булгартрансгаз“ ЕАД.