Заради кабинета "Борисов" бюджетът ще плати €12 млн. на "Хемус Ер"

2020 г., Росен Желязков като ресорен министър подписва договора за концесия на "Летище София" под доволния поглед на премиера Бойко Борисов. Кой знае защо, забравят за правото на "Хемус Ер" да ползва 20 декара и терените остават в обхвата на концесията.

Погрешните действия и бездействия на министрите излизат прескъпо на данъкоплатците. Поредният случай е спор между "Авиокомпания Хемус Ер" от групата на ТИМ и Министерството на транспорта и съобщенията (МТС) за 20 декара на Летище София. Спорът вече е решен в съда - в полза на авиопревозвача, който ще получи близо 12 млн. евро от бюджета. Сумата бе отпусната на днешното заседание на кабинета "Радев". С нея ще бъдат платени грехове на друго правителство - на Бойко Борисов.

Преди много години - през 1994 г., превозвачът "Хемус ер" получава от държавата правото да ползва безвъзмездно 20 декара терени на летище "София" (за срок от 30 години). Междувременно през 2020-2021 г. приключва процедурата за концесионирането на летището. Министерството на транспорта, ръководено тогава от Росен Желязков, "проспива" факта, че има терени, които трябва да бъдат изключени от концесията, защото "Хемус ер" има право да ги ползва до 2024 г. И когато в края на април 2021 г. консорциумът "Соф Кънект" поема управлението на летището, получава и въпросните терени. Дни по-рано пък, в началото на април, "Хемус Ер" сключва договор за наем с друга фирма от групата ТИМ - "България Ер Меинтенанс“. След като разбира, че декарите вече са част от концесията и няма достъп до тях, наемателят бързо се отказва от договора.

През 2023 г. "Хемус ер" завежда дело за имуществени вреди - пропуснати ползи от проваления договор за наем. И го печели - ВАС осъжда държавата да плати на авиокомпанията над 16 млн. лева главница. Ако имаше достъп до земята, по договора за наем "Хемус ер" щеше да получи 16.27 млн. лева, установява съдът. Към обезщетението се добавя и законната лихва до момента на плащане на сумата. Така бездействието на кабинета "Борисов" през 2021 г. по този конкретен казус струва 12 млн. евро на бюджет 2026, тоест на нас, данъкоплатците.