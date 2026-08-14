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Египет обяви "революционно" откритие на нефт и газ

Находището е в Средиземно море в блок "Северна Клеопатра"

Днес, 15:01
С 6500 метра обща дълбочина в 2800 метра воден стълб Velox-1X е най-дълбокият сондаж в района.
С 6500 метра обща дълбочина в 2800 метра воден стълб Velox-1X е най-дълбокият сондаж в района.

С ултрадълбоководния проучвателен сондаж Velox-1X в басейна на Херодот консорциум начело с Shell направи революционно откритие, обяви Министерството на петрола и добивната промишленост на Египет. Новината е важна по няколко причини.
Първо, басейнът на Херодот е една от последните големи неизследвани части на Средиземно море - за разлика от установените газови находища в делтата на Нил в Египет или гигантските открития като „Зохр“. 
Второ, съобщението показва, че големите компании остават ангажирани с този вид проучвания. На фона на налаганите с години публични послания за капиталовата дисциплина, акционерната възвращаемост и "зеления" преход енергийните гиганти не само не се отказват от сондажите за нефт и газ, но и ги разширяват.

През 2026 г. Shell в в партньорство с EGAS, Chevron и Tharwa Petroleum провежда мащабна сондажна програма в Египет. В нея е използван сондажният кораб от шесто поколение Stena IceMAX. Кампанията включва развойни сондажи в Mina West, както и проучвателни сондажи, включително Sirius и Velox. По-рано тази година:
 Shell обяви окуражаващи резултати от проучвателния сондаж Sirius-1X.
 Производствените тестове в Mina West-1 показаха обещаващи дебити на газ и кондензат.
 Египет активно насърчава нови офшорни проучвания, за да намали скъпия внос на LNG и да възстанови вътрешното производство на природен газ.

 

Находището Velox

е в блок „Северна Клеопатра“ в Западното Средиземноморие, на около 90 км от бреговете на Египет. Сондажът е завършен през юли 2026 г. при дълбочина от 6500 метра, като доказва работеща нефтоносна система в региона. 

За Египет откритието идва в стратегически важен момент. Вътрешното производство на газ е спаднало от предишните върхове, което принуждава Египет да се върне към вноса на LNG през периодите на засилено търсене. За Кайро всяко успешно офшорно откритие е шанс за намаляване на зависимостта от внос и повече чуждестранни инвестиции. За компаниите, ангажирани със сондажите, това е нова възможност за допълване на резервите и генериране на дългосрочно производство. Впрочем още един голям играч - QatarEnergy, в момента е в процес на присъединяване към консорциума.

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Ключови думи:

Шел, Velox, петрол, природен газ, енергиен преход, зелен преход

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