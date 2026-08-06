Италия стана най-големият вносител на втечнен природен газ в ЕС

Италия се оказа №1 в ЕС по внос на втечнен природен газ (ВПГ) през юли. Търговците използват правителствени стимули, за да продължат да закупуват ВПГ и да запълват хранилищата, докато съседните страни се въздържат заради растящите цени.

Различните стратегии се дължат на противопололожни прогнози за газовия пазар преди зимата. Ако прекъсванията в Близкия изток не спрат и цените продължат нагоре, италианците ще се окажат печеливши. Но ако потоците от гориво се възстановят и цените паднат, Италия ще е напълнила хранилищата си със скъп газ за сметка на данъкоплатците.

Войната в Близкия изток доведе почти до удвояване на цените на газа в Европа от началото на годината. Това ограничи покупките, въпреки че има натиск за запълване на запасите за зимата. Италия беше рядко изключение, като през юли за първи път стана първенец в ЕС - сочат данните за проследяване на кораби, следени от Bloomberg от 2017 г. насам.Италия е най-зависима от синьото гориво в съюза, а потреблението отбеляза скок по време на последните горещи вълни.

Правителството реши да даде бонуси на търговците вносители, защото регламентът за съхранението на газ в Италия поставя строги цели за запълване на хранилищата. Има и глоби за неспазването им. Дали други европейски правителства няма също да прибегнат до стимули, за да насърчат вноса?

Към момента газохранилищата в Италия са запълнени на 75%, което е най-високото ниво сред водещите европейски пазари. Съоръженията в Германия са запълнени на 47%, което е най-ниският дял на използвания капацитет за това време на годината в статистиката от 2009 г. насам. Газовите запаси на Франция са пълни на 56%, след като страната се сблъска с някои ограничения на капацитета на терминалите за ВПГ това лято.

„Вероятно е цените на газа да останат под напрежение през следващите месеци", смята Агостино Скорнайенки, главен директор на италианския газов оператор Snam SpA. Според него Германия и други европейски страни скоро ще ускорят нагнетяването на газ.