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Бившият соцзавод "Калцит" ще произвежда зелен водород

Асеновградското предприятие планира и зарядна станция за автомобили

03 Авг. 2026
Проектът на "Калцит" АД за най-новото производство е внесен за одобрение в регионалната екоинспекция в Пловдив.
Калцит АД
Проектът на "Калцит" АД за най-новото производство е внесен за одобрение в регионалната екоинспекция в Пловдив.

"Калцит", едно от най-старите предприятия в химическата ни промишленост, ще произвежда "гориво на бъдещето" - зелен водород. Асеновградският завод за карбамид, вар и варови разтвори, който е отворен в далечната 1952 г., ще инвестира в зелено производство - инсталация за електролиза за добиване на водород и кислород. За електролизата ще бъде използван ток от съществуващата фотоволтаична централа. Отделно ще бъде изградена и станция за зареждане на автомобили, задвижвани с водород.

Максималната годишна производителност на новата мощност ще е 387 630 кг водород, което се равнява на 12 920 МВтч топлинна енергия.

Зеленият водород се добива чрез процес, наречен електролиза на водата. Използва се устройство, наречено електролизатор, през което преминава постоянен електрически ток. Токът разгражда водните молекули - Н2О, на съставните им газове - водород (H) и кислород (O). За да бъде водородът "зелен", електричеството, захранващо електролизатора, трябва да е получено от 100% възобновяеми източници като слънце и вятър.

    "Калцит" АД произвежда калциев карбид, калциев карбонат преципитат, негасена, хидратна и фино очистена гасена вар, варови разтвори, метални опаковки. След приватизацията предприятието инвестира в нови продукти като бутилиран технически газ ацетилен и фино смляна негасена вар.

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    Ключови думи:

    зелен водород, зелен преход, енергиен преход

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