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Коридорът "Четири морета" ще заобиколи Ормузкия проток

Мрежа от газопроводи ще свърже Персийския залив, Средиземно, Черно и Каспийско море

Днес, 00:47
По новите експортни маршрути ще се транспортират до 4 милиона барела петрол дневно и до 50 млрд. кубически метра газ годишно.
По новите експортни маршрути ще се транспортират до 4 милиона барела петрол дневно и до 50 млрд. кубически метра газ годишно.

Енергиен коридор за 10 млрд. долара може да заобиколи Ормузкия проток, пише Оilprice.com.

Инициативата „Четири морета“ предвижда изграждането на мрежа от газопроводи, свързваща Персийския залив, Средиземно море, Черно море и Каспийско море през Сирия и Турция. Планът предвижда мобилизирането на до 10 млрд. долара инвестиции в инфраструктура за пренос на до 4 млн. барела петрол дневно и до 50 млрд. куб. метра природен газ годишно до Европа.

Продължителните прекъсвания, причинени от конфликта между САЩ и Иран, подсилват необходимостта от диверсифициране на маршрутите за износ на енергия, за да се намали зависимостта от корабоплаването през Ормузкия проток.

Инициативата, стартирана от базирания във Вашингтон New Lines Institute, има за цел да превърне Сирия и Турция в основни центрове за разпределение на енергия.

„Четири морета“ очертава рамката за пренасочване на енергийния износ по начин, който да намали европейската зависимост от руски и ирански петрол и газ, като същевременно насочва инвестициите от държавите от Персийския залив към инфраструктурни проекти, ориентирани към Запада.

Инициативата предвижда разширяване на сухопътните експортни маршрути от Персийския залив към Сирия и Турция, през Ирак и Йордания. Допълнително се предвижда свързване на нови експортни маршрути с мрежи в басейните на Каспийско и Черно море.

„Стабилизирането на Сирия след Асад отваря тесен, но решаващ от историческа гледна точка прозорец за трансформиране на Леванта от театър на енергийни конфликти в континентален енергиен коридор“, се казва в проектната концепция, публикувана от New Lines Institute (NLI).

„Четири морета“ е моделирана по подобие на инициативата „Три Морета“, в която участват 13 държави от  Европейския съюз. „Три морета“ стартира през 2015 г. и насърчава свързаността в различни икономически сфери, включително енергетика, транспорт и цифрова инфраструктура.

Планът „Четири морета“ предвижда създаването на консорциум, който да мобилизира до 10 млрд. долара за изграждане на газопроводи по коридора Персийски залив - Средиземно море. Новите експортни маршрут до средиземноморските и европейските пазари ще позволят на Сирия да генерира 8-12 млрд. долара годишно комбинирани приходи от производство и транзит.

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Ключови думи:

Четири морета, зелен преход, енергиен преход

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