Най-богатият човек в Африка ще прави втора рафинерия гигант

Нигерийският предприемач Алико Данготе е визионер. Бъдещата рафинерия ще е част от коридора LAPSSET - регионален мегапроект на стойност $25 млрд., свързващ Кения, Етиопия и Южен Судан. Пристанището Ламу, интрарегионални магистрали и нефтопроводи са основните му компоненти.

Източна Африка е пример за енергиен парадокс. Притежава огромни запаси - около 4,7 млрд. барела нефт и над 70 трилиона куб. фута природен в Уганда, Южен Судан, Кения и ДРК. А въпреки това внася 100% от рафинираните си горива - след като през 2013 г. последната работеща рафинерия в района, Kenya Petroleum Refineries Limited, бе затворена..

Сега нигерийският милиардер Алико Данготе иска да промени коренно ситуацията - чрез изграждането на нова рафинерия гигант, която да доставя горива за Кения, Уганда, Южен Судан, Руанда, Бурунди, Демократична република Конго и др. Става дума за инвестиция около 17 млрд. долара в производство с капацитет 700 000 барела на ден в крайбрежния град Ламу в Кения. За сравнение цялото потребление на рафинирани горива в Източна Африка в момента е към 450 000 барела на ден.

Естественото пристанище Ламу - с дълбочина на газене до 18 метра, може да обслужва танкери за суров петрол тип Post-Panamax, превозващи до 2 милиона барела – танкери, твърде големи, за да акостират в Момбаса. Това означава и директен достъп до внос на суров петрол от различни дестинации, и безпроблемен износ на "излишния" бензин, дизел и авиационно гориво.

Очаква се строителството и експлоатацията на новата мощност да създадат над 60 000 работни места, което означава, че тя ще е един от най-големите индустриални работодатели на кенийското крайбрежие.

Тъй като инвестицията е огромна, ще се използват различни източници на финансиране - собствени ресурси на Dangote Group , облигации, предлагане на акции на борсата. Разположен по протежение на стратегическия коридор LAPSSET 1, проектът вече привлича интереса. Танзанийският милиардер Мохамед Деуджи например възнамерява да инвестира 100 милиона долара.

Гигантската рафинерия ще преработва суров петрол от източноафрикански производители като Уганда, Южен Судан и Кения, като същевременно приема товари и от големите износители като Нигерия и Ангола. Рафинираните горива и нефтохимическите суровини след това биха могли да се продават в Африканската континентална зона за свободна търговия - 55 държави с 1,4 милиарда души и общ БВП от приблизително 3,4 трилиона долара, която постепенно премахва тарифите и други търговски бариери.

Нигерийският колос

Алико Данготе и неговата "Данготе груп" вече успяха да превърнат Нигерия в енергиен център - чрез рафинерията "Данготе“. Въведена в експлоатация през 2023 г., рафинерията с капацитет 650000 барела на ден задоволява 100% от общите вътрешни нужди на Нигерия от бензин, дизел и авиационно гориво и стабилизира структурните шокове в доставките, като местните търговци вече могат да купуват и продават директно. Чрез сериозно намаляване на разходите за внос на рафинирани продукти, рафинерията значително подобри платежния баланс на Нигерия. Това подобрено финансово състояние директно доведе до първото повишаване на суверенния кредитен рейтинг на Нигерия от 14 години насам, което помогна на страната да си осигури заеми при по-добри условия.

Освен че създава хиляди работни места, модерната рафинерия помага за намаляване на емисиите на Нигерия. Като преработва суров петрол на местно ниво, вместо да го изнася към въглеродно интензивни рафинерии в чужбина, се очаква високоефективният завод да елиминира над един милион метрични тона CO2 емисии годишно.