Кабинетът въвежда регистрация на имотите за краткосрочен наем

Апартаментите, които се отдават за краткосрочно настаняване на туристи чрез платформи като Airbnb, ще бъдат вписани в Единната система за туристическа информация от догодина. Целта е този бизнес да излезе на светло и да се отчита реално броят на нощувките, което ще увеличи приходите от туристически данък.

Това обяви пред БНТ министърът на туризма Илин Димитров, като уточни, че затягането на контрола върху краткосрочното отдаване на апартаменти под наем на туристи е указание на Европейската комисия за целия ЕС.

"В същото време в сектор Туризъм правителството планира и няколко реформи, чиято цел е не просто да увеличим броя на туристите, но най-вече стойността, която те създават с посещението си у нас", посочи Димитров.

Например предвижда се общините да бъдат задължени да отделят половината от събрания туристически данък за маркетинг и реклама на местни туристически обекти и събития, които привличат посетители.

Освен това се планира създаването на специален Фонд за свързаност и реклама „Бранд България“, с който да бъдат подпомагани летища, авиопревозвачи, туроператори и общини за пакетиране на дестинации, събития и маршрути, които удължават престоя на туристите и разширяват сезона през май, юни, септември и октомври. Очакванията са с помощта на този фонд авиокомпаниите да увеличат многократно самолетните полети с туристи до нашата страна.

"Най-големият бич за българското Черноморие е късият сезон, който води до нерентабилност на туристическия бизнес и проблеми с намирането на работна ръка", каза Димитров. Затова рекламата ще бъде специално насочена за привличане на туристи извън силния летен и зимен сезон. По думите му такива туристи са германците, но тази година е провалено пътуването на поне 220 хиляди гости от Германия вследствие на разрив между две авиокомпании. "Това се е случило през октомври миналата година, но правителството на Росен Желязков не е направило нищо да намери алтернатива на отменените полети, въпреки че е имало интерес от германските туристи", коментира Димитров.

"67% от туристите у нас са българи, което донякъде е проблем. Страната ни има нужда от повече чуждестранни туристи, от свежи капитали. Годишно България се посещава от 4 милиона чужди туристи и те трябва да бъдат увеличени двойно до 8 милиона, минимум", каза още министър Димитров. Друга задача пред сектора е да се увеличи средният престой на един турист у нас, който сега е едва 3.2 дни. За сравнение в Майорка е 6.4 дни.

По-полека

Въпреки многото проблеми пред сектора и високите цели, които си поставя правителството, впечатление прави, че в управленската му програма някои от мерките за развитието на туризма са изтеглени доста назад в мандата.

Например създаването на Фонда за свързаност и реклама е планирано чак за края на 2028 г. Този фонд ще има базов годишен ресурс с пари от бюджета, но не е посочен необходимият начален капитал.

За края на 2028 г. се планира и разгръщането на мащабни рекламни кампании в рамките на фонда - международни и регионални кампании, събития и дигитално съдържание и др.

Освен това се подготвя създаването на поредна държавна структура - Обсерватория за качеството на туристическия продукт. От управленската програма не става ясно що за структура ще е това, но е представена като "постоянен аналитичен инструмент" на Министерството на туризма. За нейното създаване сроковете са много бързи - до края на тази година. Тази Обсерватория ще разработва национален индекс за качество на туристическия продукт по дестинации, категории услуги, видове туризъм. До декември 2027 г. пък е заложено създаването на TourAlert - единна платформа за електронни сигнали за туристически услуги, плажове, курорти, транспорт, обслужване и безопасност.

В сряда министър Илин Димитров обяви началото на нова кампания, свързана с качеството на туристическата услуга. Хиляди QR-кодове ще бъдат поставени на туристически обекти, ресторанти, заведения, театри, кина, в очакване потребителите да дадат своето мнение. "Всички тези мнения ще бъдат анализирани и ще направим пътна карта на качеството на нашия туристически продукт", каза министър Димитров.